國民黨新人事！連勝武任KMT studio召集人 萬美玲掌婦女部

國民黨主席鄭麗文昨天公布最新人事，由前副總統連戰次子連勝武出任「KMT-STUDIO」召集人，負責青年培育工作。此外，黨中央也持續推動「行動中常會」，加強與地方黨員溝通。

鄭麗文宣布國民黨新人事。圖／台視新聞

國民黨主席鄭麗文指派連勝武執掌青年培育工作，表示看中的是他豐富的企業管理經驗。連勝武過去鮮少參與黨務活動，反而是活躍在金融業界，曾擔任過鑫鑫資本公司董事長、中盛資本管理有限公司執行董事、天津中銀中盛股權投資管理有限公司執行董事等職位。

萬美玲掌婦女部 推動女性權益政策修法

鄭麗文也指派立委萬美玲接任婦女部主任，接下來會繼續推動女性權益保障工作，結合中央、地方「女力」民意代表，共同推動女性權益政策及修法，打造更具凝聚力與溫暖的交流平台。

接下來，黨中央也要持續強化與地方連結，立委吳宗憲表示，「接下來會開始規劃行動中常會的作法，主席會安排與各地黨部連結、溝通及垂直整合，在最短時間內做到最好，也讓各地黨員知道國民黨是一個團結的政黨，各地的聲音都會採納、研究，看如何為黨員服務」。

國民黨立委吳宗憲。圖／台視新聞

台北／桑輔成、盧柏璁 責任編輯／陳俊宇

