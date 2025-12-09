國民黨新人何元楷遭控小學時期霸凌特教生 本尊願誠摯道歉

表態參選國民黨新北市議員初選的立委羅智強辦公室何元楷，近日遭昔日同學在社交平台上爆料其在國小時期，曾多次欺負特教生與同學而受到關注。該同學指控何元楷在校內多次進行肢體推撞、潑水及吐口水等霸凌行為，並表示這些行為讓受害者多年後仍感到羞辱與憤怒。何元楷承認小時候調皮搗蛋，誠摯道歉。

表態參選國民黨新北市議員初選的立委羅智強辦公室何元楷。（翻攝自何元楷臉書）

面對這些指控，何元楷在臉書上坦承自己小時候的確顯得調皮搗蛋，並表示如果自己的行為造成他人傷害，願意誠摯道歉。他提到，雖然目前還未能確認爆料者的身份，但希望有機會與對方見面，釐清事情的真相。

該爆料者在社交平台上詳細描述了當年的情況，指出何元楷所在班級中有一組固定欺負特教生的同學，並分享了自己因試圖制止霸凌行為而受到的報復經歷。他的回憶中充滿了對當時無力感的描述，並強調這些事件對他造成了深遠的影響。

何元楷強調，若自己童年的言行讓對方受傷，他希望能有機會當面表達歉意，並期待能進一步了解事情的來龍去脈。

這是繼投入民進黨高雄市長初選的立委賴瑞隆孩子涉及校園霸凌事件爆發後，藍營也傳出市議員參選人疑似在小時候霸凌學生的事件。賴瑞隆在事件爆發後，除召開記者會落淚道歉，也已和受害學生的家長會談，當面獲得諒解，滅火成功，暫未殃及他角逐百里候的進程。

