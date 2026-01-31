國民黨新任中常委出爐 立委陳菁徽1351票得第一、韓國瑜人馬也入列

國民黨31日進行中常委改選，稍早公布開票結果，29位新任中常委將於2月4日就職。（國民黨提供／陳薏云台北傳真）

國民黨今（31）日進行中常委改選，這是黨主席鄭麗文上任後，首次中常委選舉，共有45名中央委員登記角逐29席。稍早開票已結束，由立委陳菁徽奪得第一，得到1351票，現任中常委曾文培第二得1096票；現任中常委陳俗蓉第三。另也有陸配勤彭蓁當選，而立法院長韓國瑜擔任高雄市長時期的祕書王姿茵，也殺出重圍以第6名當選。國民黨表示，29位新任中常委將於2月4日就職。

國民黨中常委選舉方法特殊，是由黨代表在投票，以無記名限制連記法圈選，圈選名額上限為15名。

此次15名常委競選連任，包括陳俗蓉、曾文培、張育美、高思博、周季融、蔡宜助、王伯綸、黃紹庭、朱珍瑤、鄭正鈐、游家富、孫健萍、陳汪全、陳慶齡、邱素蘭等。除黃紹庭、朱珍瑤外、孫健萍，其餘人皆連任成功。黨內人士指出，其中黃紹庭恐因助理費官司纏身，因此票數大不如前。

另外此次當選29名中常委中，陳菁徽、羅明才、鄭正鈐、陳慶齡、蔣根煌、李中、邱鎮軍、黃仁等8人為現任民代。而得票第6名的王姿茵，則為立法院長韓國瑜擔任高雄市長時期的辦公室祕書，也是除了現任立委外，韓國瑜唯一拍片支持的候選人。

另外，曾任中常委的前立委李德維，這次在鄭麗文競選黨主席時大力相挺，協助運籌帷幄，回鍋參選中常委也順利當選。

藍委陳玉珍力挺的候選人鄧治平，競選時遭民進黨指控多次赴陸交流，行程接待單位，無一例外都是統戰部。最後並沒有因爆料影響選情，也以第10名當選中常委。

