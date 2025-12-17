國民黨新北三重辦黨慶士氣高昂 王威元：迎戰2026做最充分準備

248251217a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

中國國民黨新北市黨部近日在三重區盛大舉辦131週年黨慶活動，這場大型集會不僅是黨史上的重要里程碑，對身兼三重區黨部主委的市議員王威元而言，更是一份凝聚著基層期許的重大責任與信任。黨慶活動特別選在三重舉行，強烈彰顯新北市黨部對三重堅實基層實力的認可，同時也象徵對王威元個人的高度信任與深切期許。現場湧入眾多黨員，氣氛熱烈高漲，成功將地方長期投入的努力化為實質的向心力，並宣示全體完成整隊，為迎戰2026年的選舉做好最充分的準備。

王威元指出，三重區長期以來一直是新北地區人口高度密集、民意多元複雜的指標性城市，黨慶活動能成功熱鬧舉辦，完全歸功於基層組織的扎實耕耘，以及所有夥伴們長期不懈的投入。他特別向國民黨主席鄭麗文親自蒞臨現場表示感謝，鄭麗文的到來不只是極大鼓舞了地方士氣，更讓全體同志堅定感受到黨中央將與地方緊密站在一起，彼此扶持、共同前行的堅決決心。

王威元強調，黨慶現場人潮滿溢，每一張誠摯的笑臉、每一次緊握的雙手，都深刻匯聚了所有黨員同志與基層夥伴們對國民黨未來發展的堅定期待。他將這場盛會定位為一次關鍵的戰略集結，這不只是一場單純的週年慶祝，更是一次全面檢視地方實力、深度凝聚向心力，並明確指示全體整隊再出發的關鍵時刻。

身為三重區黨部主委，王威元承諾會將這份來自黨中央與地方的信任深植於心，持續與所有夥伴並肩努力，透過更細膩的方式深耕地方、主動傾聽民意，讓國民黨的理念與政策在最基層確實落實。他期許透過持續的努力，讓三重區成為支撐新北地區政治版圖最有力量、最堅實的後盾。

王威元表示，這次黨慶是里程碑，但更是一個新的起點，期許2026年能迎來更寬廣的舞台，讓「改變」不再是口號，而是得以實現的政治目標。

