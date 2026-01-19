國民黨新北人選拚2/17前拍板 劉和然：盼與李四川見面談

劉和然喊話與李四川當面協調。資料照 王家俊攝



2026新北市長選舉，國民黨人選預計2月17日農曆年前拍板定案。已表態參選的新北市副市長劉和然今（19日）接受POP Radio《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪時表示，一切尊重黨的機制，也希望與同樣表態參選的台北市副市長李四川碰面，「要見面才能談，才知道方法是什麼」。

劉和然指出，黨中央與地方黨部目前正在啟動協調作業，盼在農曆年前確定人選，後續再與民眾黨進行「藍白合」協商。主持人黃暐瀚問會希望初選是何種方式？劉和然回應，黨內自有既定的節奏，「只要機制出來，我一定尊重」，並希望能先與李四川面對面討論，再評估後續行動。至於是否能接受整體的時程安排，劉和然表示，黨中央對時程安排早有規劃，應有其考量。

被問到自己與李四川誰適合參選新北市長？劉和然認為，此次國民黨人選最大的特色就是都是基層出身，對公務體系是很大的肯定，也有許多參選人是從選舉出身，各自具備不同優勢。劉和然指出，基層出身的優點，是公務體系會建立可長可久的制度；選舉出身則視個人特質而定，兩者在決策邏輯上會有所差異。

黃暐瀚追問若最後由李四川出線，心境上將如何應對？劉和然回應，選舉本就是君子之爭，不論結果如何，最終都必須團結，因為政治是眾人之事，「如果只是為了想當而當，犧牲所有人的利益，就失去政治背後的價值」。

而面對民進黨參選人蘇巧慧，劉和然說，對方是「是值得尊敬的對手」，黨內共同的目標就是勝選。劉和然也直言，執政者應對城市有深度理解、對市民具備同理心，並擁有解決問題的勇氣，未來將以現有的市政表現為基礎，讓市民了解新北市的未來發展，也會尊重人民的最終選擇。

針對新北市近期未跟進「營養午餐全面免費」政策的討論，劉和然表示，若僅以選舉考量，第一時間就會答應了，但新北國中小學生人數32萬為全國最多，必須更謹慎評估，避免排擠既有的重要教育投入，「不能急著做決定，那是不負責任的」。

