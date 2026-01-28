國民黨新北人選陷膠著 侯友宜：贏得市民認同才是關鍵

新北市長侯友宜今（28日）表示，國民黨新北市長人選協調相關作業依既定節奏推進。（資料畫面）

國民黨新北市長人選懸而未決，外界持續關注。對此，新北市長侯友宜今（28日）表示，相關作業依既定節奏穩健推進。談及勝選關鍵，他強調，市府施政始終以民為本，未來國民黨參選人所提之政策，也要不分黨派爭取認同，「贏得市民支持才是最重要的」。

侯友宜今（28日）在市政會議後接受聯訪，媒體問及新北市長人選協調進展，侯友宜回應，相關作業將依既定節奏推進，請大家放心。媒體也追問，是否出席協調會並提供建議，侯友宜僅表示，時程跟節奏都相當清楚，會一步一步往前走，最終目標是贏得市民的認同與肯定，讓市民獲得更好的照顧。

廣告 廣告

另外，媒體問及國民黨勝選的關鍵因素為何？侯友宜指出，這幾年市府的施政一切以人民為主，將來國民黨參選人所提之政策應不分黨派贏得民眾認同，「市民要支持才是最重要的關鍵」。

此外，副市長劉和然受訪時表示，新北市黨部已規劃明確時程，強調將按部就班，「不會因對手動向而打亂既有部署」。劉和然指出，國民黨的目標是贏得年底選戰，將完全依黨的機制與規則進行協調，目前已委請前新北市副市長謝政達負責聯繫與安排；而針對除了台北市副市長李四川以外是否還有其他人有意參選，劉和然則不預設立場，重申最終目標是團結邁向勝選。





更多《鏡新聞》報導

國共兩黨智庫論壇2/3北京登場！ 國台辦稱將觸及「兩岸旅遊」議題

詹江村喊「我親中我驕傲」遭網暴 嘆不懂反稱：世界潮流都親中

正式回歸！民眾黨發布新人事令 柯文哲出任國家治理學院院長