國民黨新北市長人選何時底定？ 主委黃志雄：農曆新年前一定要確定人選

國民黨新北市黨部主委黃志雄2日上廣播節目《POP撞新聞》接受資深媒體人黃暐瀚專訪。 圖：翻攝自 POP Radio聯播網 官方頻道YT頻道

[Newtalk新聞] 新北市長選戰即將在年底登場，民進黨與民眾黨都已經底定人選，而國民黨則尚未確定參戰人選，引發藍營基層焦慮。對此，國民黨新北市黨部主委黃志雄今（2）日表示，目前藍營檯面上人選包括台北市副市長李四川與新北市副市長劉和然，而這段時間他們也做很多溝通與協調，大方向是2月15日前決定人選，將先採協調方式進行，若協調不成再辦理初選。

黃志雄今日上廣播節目《POP撞新聞》接受資深媒體人黃暐瀚專訪。針對藍營新北市長人選，黃志雄表示，2月初就針對市長選舉召開內部會議，來參加都是地方重要仕紳，而會中也做出決議，農曆新年前一定要確定人選，過程中以協調為主，若雙方陣營意見相左，不排除進入初選階段，但是會在2月15日前會確認最終人選。

黃暐瀚詢問，各陣營是否派代表或本人出席？黃志雄表示，開會之前雙方都有徵詢過意見，會議結論也有讓雙方知道，基本上大家都認同。不過考量李四川與劉和然都有公職在身，所以黨部仍積極局中協調。

黃志雄表示，目前的基調是過年前確定人選，因為年後要與民眾黨展開協調。他提到，目前藍營小雞也非常焦慮，畢竟綠營人選底定，藍營仍未定案，內部也有壓力，而考量雙方目前各自有公務，所以不宜在公開場合強烈表態或說明，因此目前仍以協調為主，協調不成就會初選。

針對目前協調進度，黃志雄表示，李四川與劉和然陣營都有表達意見，不過2人尚未碰面。但他強調，協調會將會邀請地方重要人士出席，而新北市長侯友宜也會在其中扮演重要協調者身份。

