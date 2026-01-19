國民黨新北市長人選月底協調 劉和然：盼與李四川見面談



隨著2026年的到來，藍綠白都開始為了年底的大選備戰，但藍營參選新北市長的人選遲遲未定，預計月底才要協調、農曆年前有結果。已表態參選的新北市副市長劉和然對此表示，自己的節奏不會被打亂，後續一切尊重黨的機制，也希望能與同樣欲參選的台北市副市長李四川碰面，強調：「要見面才能談，才知道方法是什麼。」

盼與李四川碰面協調 會尊重黨的機制

劉和然今天接受廣播節目訪問時提到，目前還沒有機會跟李四川碰面，希望1月底有機會，因為「要見面才能談，才知道方法是什麼」，不過無論如何，一旦黨中央公布機制，他一定會尊重。

廣告 廣告

對於黨主席鄭麗文日前脫口說出「準備徵召李四川」等語，劉和然認為鄭麗文當時應該是沒有說得很完整，強調一切遵循黨中央的機制。

自豪基層出身 不會只為選舉考量

劉和然也說，自己和李四川都是基層出身，對於公務體系的人員是很大的肯定及鼓勵，而基層出身最大的好處，就是會建立可長可久的制度，不會只以選舉為考量，因此與選舉制度出身的人決策邏輯會很不一樣。

目標就是勝選 無論結果如何都應團結

對於黨內的協調，劉和然強調選舉是君子之爭、兄弟爬山各自努力，黨內的過程都是公平公開，而國民黨從台北縣到新北市已經執政了21年，因此無論結果如何一定要團結，因為目標就是勝選。

劉和然分析，若要治理新北市需要3大條件，包括對城市深度了解、同理市民、要有解決問題的勇氣，至於是否能繼續執政的關鍵，就在於有沒有把市政做好、累積市民的信任感。

（延伸閱讀：柯文哲酸「免費營養午餐騙選票」 北市府：高虹安、張啓楷也支持）