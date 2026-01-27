國民黨新北市長人選遲遲未定 劉和然：節奏亂了城市就會亂

新北市副市長劉和然今（27）日透過臉書表示，習慣把心思放在「事情怎麼做好」，而不是每天想「誰在想什麼」。（摘自劉和然臉書／柯毓庭新北傳真）

2026新北市長選舉倒數，綠營已定於一尊，藍營人選遲遲未定，外界關注熱門人選台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然月底前「李劉會」。劉和然今（27）日透過臉書表示，習慣把心思放在「事情怎麼做好」，而不是每天想「誰在想什麼」。選舉也是一樣，節奏亂了，城市就會亂，這不是新北市民想看到的。

劉和然表示，這2天聊得最多的，不是誰要選，而是新北市接下來要怎麼走，國民黨要怎麼贏。他一直覺得，黨內有討論、有競爭，其實不是壞事，重點是「規則要清楚、過程要公平，最後能不能團結在一起」。如果連自己人都無法說服，又怎麼讓市民放心把城市交給我們？

他說，很多朋友問，外界這麼多揣測，會不會有壓力？老實說，做行政這麼多年，習慣把心思放在「事情怎麼做好」，而不是每天想「誰在想什麼」。選舉也是一樣，節奏亂了，城市就會亂，這不是新北市民想看到的。

此外，談到市政，他常說中央地方的關係，不能只靠溝通、不能只靠喊口號。財源要穩、制度要公平，地方政府才有辦法長期規劃、踏實做事。底薪要穩，獎金才有意義，城市也是一樣。

劉和然最後提及，他跟李四川都是團隊出身，他從年輕當老師，後來當校長、教育局長、環保局長，一直都在行政團隊裡做事；李副也是。「彼此尊重、彼此成就，才是團隊該有的樣子。」其實不管討論再多，回到一個重點：「新北不能停，市政要延續，選舉是為了讓城市更好，而不是更亂。」這是他最在意的事。

