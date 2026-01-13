國民黨新北市長人選 鄭麗文：提名後再藍白合作共推人選

國民黨新北市長人選，國民黨主席鄭麗文今天說，將於提名後再藍白合做共推人選。(呂筱蟬攝)

2026新北市長選戰國民黨潛在人選則包括台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然，另民眾黨主席黃國昌也參戰。傳出國民黨將在2月14日選出黨內人選，黨主席鄭麗文今日表示，希望在農曆年前完成提名作業，之後會啟動藍白協商機制，或透過民調等初選方式來共推人選。

鄭麗文說，包括中央黨部跟地方黨部，非常積極針對新北市的部分進行相關的協調跟溝通，到目前為止非常順暢也非常順利，可望透過內部的協調來產生人選，如果說一切都很順利的話，自然希望能夠在農曆年前就能夠完成提名的作業。

至於藍白合作她也說「當然會」，程序上就是先完成國民黨提名，民眾黨部分縣市也有先提名，兩黨都有提名人選後，就會啟動兩黨協商、協調機制，透過協商協調機制，或者是公開的類似初選機制如民調等過程，來完成藍白合作、共推人選。

另外，針對宜蘭縣長人選外傳鄭麗文提出3條件，包含首先是要能勝選；其次是能夠藍白合的人；最後則是要能夠在選戰中抵擋得住民進黨司法攻擊的人選。她則回應，組發會鄭重澄清過了，全台灣所有的提名，都是按照規章跟遊戲規則，沒有針對任何特別的縣市提出特別的、或者是額外的條件，所以那些都是誤傳。

