國民黨新北市長參選人 中常委林金結：鄭麗文已保證最晚15日報告人選

林金結今(11)日透露，國民黨主席鄭麗文已經在中常會上保證，最慢15日就會找出新北市的市長參選人。(記者黃子暘攝，資料照)

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市長選舉一役，民進黨早早定於一尊推出黨籍立委蘇巧慧參選，國民黨則尚未在台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然之間定案。新北市議員、國民黨中常委林金結今(11)日透露，國民黨主席鄭麗文已經在中常會上保證，最慢15日就會找出新北市的市長參選人。

林金結表示，日前他已經在中常會上提案，授權黨主席直接徵召新北市長參選人；他說，鄭麗文顧及黨內和諧、和諧，用多一點時間協調各潛在參選人，最慢15日會找出人選向中常會報告，今天輝達即將簽約，階段任務既已完成，李四川可宣布下一步，待約10月時輝達動工，可再邀請李四川與會。

至於李四川若響應徵召，何時離開台北市府？是否循新北市長侯友宜當年參選市長的模式？林金結說，事關副市長遞補，還是要尊重台北市長蔣萬安。

