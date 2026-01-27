國民黨新北市長布局持續推進 李乾龍：本周見侯友宜「沒問題」

針對國民黨新北市長人選布局進度，外界高度關注。國民黨祕書長李乾龍27日受訪時坦言，目前尚未與侯友宜通上電話，但強調雙方見面並無困難，「這一周見面沒問題」，相關溝通仍在持續安排中。

李乾龍日前曾表示，正與侯友宜聯繫，期盼近日能當面拜會，就新北市長人選交換意見。不過，李乾龍27日受訪時也直言，至今「還沒通電話」，主要是考量侯友宜行程繁忙。

面對媒體追問是否已約好會面時間，李乾龍連續回應「沒有呢，還沒通電話呢」，並替侯友宜緩頰表示，「哎呀，這忙，他很忙啊，他很忙啊。」語氣中不顯急迫，反而強調彼此見面並非難事。

至於是否意味著本周仍無法敲定會面，李乾龍則改以肯定語氣回應，「這沒問題的，這一周見面沒問題，對啦。」顯示雙方互動仍在正軌上，僅待時間敲定。

