國民黨新北市長提名不初選！鄭麗文曝「農曆年前」決定 侯友宜回應了

政治中心／綜合報導

國民黨新北市長提名農曆年前決定，新北市長侯友宜回應表示「我會扮演好我自己的角色」。（圖／新北市府提供）

2026年地方選舉將至，全台最大縣市的新北市長人選，民進黨早已提名立委蘇巧慧，國民黨的可能人選包括新北市副市長劉和然與台北市副市長李四川，誰能出線備受矚目。國民黨主席鄭麗文昨表示，希望透過協調方式，不經初選在農曆年前完成新北市長的提名。對此，新北市長侯友宜今（20）日回應說最重要的請大家放心，我會扮演好我自己的角色，在適當時間找出最適合的人。

鄭麗文昨接受主持人黃光芹訪問，對於國民黨新北市長部分說，大家不需要過度焦慮，「事實上我還是非常樂觀」。關於新北市選舉部分，大家常把事情講得太過戲劇化，其實沒有那麼嚴重。黨內的溝通與協調氣氛都很不錯，進展也順利，「我對外正式所說的內容基本上都不會有太大問題」。

廣告 廣告

黃光芹追問「時間點是否就確定在農曆年前？雙方已經協調好了嗎？」鄭麗文回應，就是透過協調，不需要初選。

侯友宜上午出席「115年市長行動治理座談會議-石門區」受訪時「針對國民黨主席鄭麗文希望在農曆年前完成黨內新北市長人選的提名」一事回應表示，「最重要的請大家放心，我會扮演好我自己的角色，在適當時間找出最適合的人。希望所有的市政都能不斷地延續下去，讓更好的人來為新北市民來服務。」

更多三立新聞網報導

全台跟進？北市營養午餐免費「柯文哲怒嗆騙選票」 教育部長表態了

台美對等關稅拍板15%！侯友宜「一件好事」：98%中小企業政府要重視

國民黨2026出現交棒危機？尚毅夫點名「這縣市」麻煩了

獲總統盃黑客松大獎！新北消防智慧冷鏈無人機「血品直送」突破輸血困境

