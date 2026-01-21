國民黨新北市長提名膠著 侯友宜承諾：找出最適合的人

國民黨2026年新北市長人選提名作業持續進行中，剛從日本返台的國民黨秘書長李乾龍今（21）日表示，目前正與新北市長侯友宜及有意參選的副市長劉和然聯繫，預計近1、2日內會安排見面，但不方便透露相關細節與確切時間。

新北市長侯友宜。（圖／新北市政府提供）

針對劉和然希望與有意參選人「碰面談」的訴求，而台北市副市長李四川近期將赴美參訪，預計25日才返國。國民黨新北市黨部主委黃志雄回應，預計在30日以前讓兩人碰面。李乾龍則透露近日將先與侯友宜及劉和然碰面，但對相關內容及時間則無法多說與確定。

台北市副市長李四川。（圖／中天新聞）

面對記者詢問國民黨主席鄭麗文希望在農曆年前完成黨內新北市長人選提名，是否會與鄭麗文主席見面討論，侯友宜回應表示，「最重要的請大家放心，我會扮演好我自己的角色，在適當時間找出最適合人選。」他強調，希望所有市政都能不斷延續下去，讓更好的人來為新北市民服務。

