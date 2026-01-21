國民黨新北市長選舉不初選？鄭麗文稱盼農曆年前完成協調 侯友宜回應了

針對鄭麗文表示希望能透過協調方式，於農曆年前完成提名，侯友宜也回應了。資料照，新北市府提供



2026新北市長選舉，民進黨已率先一步完成提名，將派出立委蘇巧慧參選年底選戰，民眾黨立委黃國昌也表態有意參選。至於國民黨則尚未決定由誰參選，包括積極爭取參選的新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川都是可能人選，引起基層焦慮。國民黨主席鄭麗文日前受訪時表示，希望能透過協調，在不經初選狀況下，於農曆年前完成提名，新北市長侯友宜對此也回應了。

國民黨新北市黨部主委黃志雄日前表示，將於本月底前完成市長人選的協調，劉和然本人也證實這項消息。此外，黃志雄還表示，國民黨預計最晚在2月17日以前，就會確定新北市長人選。鄭麗文19日接受政論節目訪問時，則表示當內溝通與協調氣氛都很不錯，進展很順利，並表示國民黨新北市長人選，希望在農曆年前，透過協調方式產生，不需初選。

廣告 廣告

針對鄭麗文表示希望在農曆年前完成黨內提名，侯友宜昨日（1/20）上午出席「115年市長行動治理座談會議-石門區」並接受聯訪時表示，最重要的請大家放心，他會扮演好自己的角色，在適當的時間找出最適合的人，希望所有的市政都能夠不斷地延續下去，讓更好的人來為新北市民服務。

更多太報報導

陳佩琪臉書洩官員個資 石明謹質疑違法「可能是律師…」 她認了不小心

網友發文稱前總統名字都好怪 釣出蔡英文本人神回「按讚破13萬」

美撥款委員會：應川普要求撥11.5億美元挺台防衛