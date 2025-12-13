國民黨新北市黨部131週年黨慶大會場面熱絡 (圖)

其他人也在看
李忠憲揭制度警訊 若按現行政治路徑「台灣恐沒有2028」
[Newtalk新聞] 在藍白陣營人數優勢下，立法院於昨（12）日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》等修正條文，引發部分社會討論，認為相關制度調整恐有倒退風險。近來包含助理費除罪化、年金改革、國防預算等議題接連引發爭議，外界對立法院運作方向與政治後果的討論持續升溫。 成功大學教授李忠憲近日在臉書發文，以「從委內瑞拉、喬治亞、匈牙利，看台灣沒有 2028」為題，指出若台灣持續沿著目前的制度與政治路徑前進，民主體制恐將面臨嚴重挑戰。他直言，當政治決策缺乏優先順序，國防、經濟、制度改革等議題「全部都要、全部都不放」，反而可能使政府運作陷入僵局。 李忠憲以國際案例為借鏡，指出民主制度往往不是一夕之間崩壞，而是在合法程序中被逐步掏空。他舉委內瑞拉、匈牙利與喬治亞為例，說明這些國家皆透過選舉或國會多數取得權力，進而改寫制度、弱化司法與媒體監督，最終形成「有選舉、但民主失靈」的狀態。 針對台灣現況，李忠憲認為，當社會普遍抱持「再等等看」「還有下一次選舉」的心態時，正是制度風險升高的警訊。他指出，民主最大的危險並非來自外在武力威脅，而是內部對制度警訊的忽視，讓關鍵時刻一再被延後。 此外，李忠憲也提到，新頭殼 ・ 2 小時前 ・ 78
仗著民調回升？賴清德突批藍白立委 吳子嘉：簡直不像話
近來民調有回升跡象的總統賴清德，12日公開批評國民黨、民眾黨立委，指稱其不審總預算，還阻止1.25兆國防特別預算進入委員會審查，反而逕付二讀通過許多法案，嚴重影響國家安全。賴清德更嗆藍白立委未檢討改進、沒有得到教訓。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉驚呼，總統怎麼可以罵藍白立委，痛批他「簡直不像話」。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 334
五角大廈機密報告曝美難保台？黃暐瀚3點釋疑：對台灣好到要說謝謝
台海關係持續受到國際關注，《紐約時報》於8日發表社論，曝光美國國防部機密文件「優勢簡報」（Overmatch Brief），指出20年前，美國在太平洋的主導地位可保證保衛台灣，不顧現今中國解放軍已擁有足夠飛彈，可能在美國大批先進武器靠近台灣前，就把那些武器摧毀。內容引起外界質疑，「美國打不過中共」。對此，媒體人黃暐瀚就解析美方真正的態度，直言對台灣簡直好到，要說謝謝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 145
邀3院長國政茶敘「韓國瑜突不去了」 黃揚明：賴清德想解政治僵局該見2人
總統賴清德訂於下周一（15日）邀請行政院長、立法院長及考試院長進行國政茶敘，希望解決《財政劃分收支法》及《公務人員退休資遣撫卹法》爭議，不過，總統府發言人郭雅慧今（12）日表示，總統本是依《憲法》進行院際協商，立法院長韓國瑜提議以茶敘形式交換意見，總統允諾安排，但韓院長稍早又忽然表達不克出席，府方感到意外與不解。郭雅慧今日晚間指出，為因應當前包括《財劃法》、......風傳媒 ・ 16 小時前 ・ 97
韓國入境卡把台灣列中國 矢板明夫1招反制
[NOWnews今日新聞]韓國電子入境申報系統（E-ArrivalCard）自今年2月啟用，將系統上稱呼我國為「中國（台灣）」，儘管我方多次溝通抗議，仍未獲修正標示。對此，日本資深媒體人、印太戰略智庫...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 174
憂藍營2026非常險峻！他嘆「反罷後誤判形勢」：整個黨看不出危機意識
國民黨立委陳玉珍提案修正《立法院組織法》，有意將助理費改由立委統籌運用，掀起軒然大波；媒體人謝曜州在分析之餘坦言，整個藍營在反罷免成功後，已經將2026大選的勝利視為囊中物，導致多個縣市已經亮紅燈而不自知、沒有危機意識。謝曜州透過臉書發文納悶表示，一個助理費除罪化「為什麼可以鬧這麼多天」，謝曜州指出，陳玉珍的選區在金門，讓情況顯得相對特殊，即「只要他（她）......風傳媒 ・ 4 小時前 ・ 46
黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」 郭正亮認同：這個人口大縣要特別注意
媒體人黃暐瀚日前針對2026選情分析指出，國民黨執政的宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣及彰化縣，2026年可能面臨「藍天變綠地」的挑戰。對此，前立委郭正亮也提醒，國民黨不要只關注六都，因為黃提到的這5個縣市，民進黨可能有機會，這裡面的人口大縣是彰化縣，要特別注意。郭正亮在政論節目《新聞大白話》表示，黃暐瀚提及那5個縣市，確實值得國民黨注意。郭正亮首先提到，宜蘭......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 103
騙我媽400萬！計誘詐團 女趴引擎蓋攔車遭甩飛二度輾
台中市 / 綜合報導 今年9月台中一名婦人，被詐騙集團騙了400多萬元，家人為了幫她抓詐團，設局騙出車手，沒想到車手識破他們的計畫，開車逃逸！婦人女兒為了攔車，不顧危險趴在引擎蓋上想抓人，最後被甩下車子，遭二度輾壓失去意識，幸好沒有生命危險，全案檢方偵查終結，依殺人未遂罪，起訴這名車手。 民眾開車到路口等紅燈這時一輛左轉轎車彎進來仔細看轎車引擎蓋上竟然趴著一名女子另一段畫面也拍下女子緊緊抓住引擎蓋銀色轎車一度減速但又往前開令人捏把冷汗，目擊民眾說：「警車停在這邊，人在那邊抓人，有聽到女的和男的在吵架的聲音。」今年9月台中太平區邱姓婦人被詐騙集團騙走400多萬7名家人用40萬誘騙車手想私下教訓結果被車手識破開車逃逸婦人女兒騎車發現追不上乾脆整個人趴上轎車引擎蓋但車手並沒有停車而是繼續開了1點多公里最後女兒被甩落還被車子二度輾壓失去意識。目擊民眾說：「我是看到汽車停在那邊，然後，有一個人坐在旁邊。」警方獲報逮捕吳姓車手，他說以為是警察抓人，看到婦人女兒趴在引擎蓋，因為害怕才開車逃離，不過檢方認為，吳姓車手為了擺脫圍捕，反覆急速行駛、急剎、逆向、甩動車頭，不顧婦人女兒被甩落，還貿然移動車輛再次輾壓，有殺人不確定之故意，依殺人未遂罪起訴，另外涉嫌詐欺部分，具體求刑2年6月以上刑期。 原始連結華視影音 ・ 8 小時前 ・ 24
藍營5縣市恐翻轉？郭正亮示警這些人真的強
[NOWnews今日新聞]資深媒體人黃暐瀚日前指出，5個藍營執政的縣市：宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣、彰化縣，是民進黨明顯存在翻轉機會的地區，競選策略「不只守，還想攻」。對此，前立委郭正亮昨（11）...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 71
本周最強內幕》賴瑞隆兒涉霸凌扣幾分，高雄初選新系有殺招？國民黨2026不太妙，這縣市一丟盧秀燕總統掰掰
明（2026）年九合一選舉預計在11月28日舉行，距今倒數不到1年，除全台各地有意參選議員的新血、再戰的老將紛紛浮出水面外，其中縣市長選舉更是備受關注。民進黨方面，向來被視為鐵票區的南部，黨內戰況相當激烈，特別是近來因「演唱會經濟」備受高評價的高雄市長陳其邁，手中的棒子呈現4搶1的態勢。然而，就在民進黨內初選關鍵時刻，居於上風的民進黨立委賴瑞隆卻爆出孩子涉及......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 13
停砍公教年金…10年多撥7千億？林憶君曝綠營陰謀：恐嚇性數字
立法院會昨（12）日三讀修正相關條文，確定停砍公教人員的年金，並回溯至2024年。總統賴清德在臉書說重話，強調年改絕對不該走回頭路，否則將付出極為沉痛的代價；對此，民眾黨立委林憶君開嗆民進黨，不要再拿「恐嚇性數字」來欺騙人民。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 33
停砍公教年金還有變數？李來希曝綠盤算「如何再砍」：想翻盤就魚死網破
軍公教年金改革（年改）上路超過7年，如今迎來重大變局！在在國民黨團及民眾黨團皆主張停砍年金下，立法院會昨（12）日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，公教人員所得替代率將維持在2023年的水準。對此，長期關注此案，被視為軍公教反年改大將的全國公務人員協會前理事長李來希隔日在臉書表示，年改大戰總算告一段落了，但昨日......風傳媒 ・ 4 小時前 ・ 15
藍白挾人數優勢通過「反年改」法案 綠委嘆：改革八年毀於一旦
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導立法院今（12）日三讀通過「反年改」法案，將停砍公立教職員退休金、停止所得替代率逐年降低，外界擔憂退撫基金提前破產，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 74
台南最新民調曝光！陳亭妃居冠 林俊憲指「1關鍵問題」
即時中心／温芸萱、謝宛錚報導2026九合一選舉將於明年11月28日登場，台南市熱門人選包括民進黨立委陳亭妃、林俊憲，以及國民黨立委謝龍介、前立委陳以信。《鋒燦傳媒》昨（11）日公布最新民調，陳亭妃53.2%，領先謝龍介的25.0%；林俊憲44.9%，高於謝龍介的30.9%。對此，林俊憲今（12）日表示，他在民進黨內部民調一直勝過謝龍介，差距逐漸拉大，並指出，現在最重要的是藍營介入綠營初選問題。2026年九合一選舉將於明年11月28日登場，各陣營已開始布局。台南市熱門人選包括民進黨立委陳亭妃、林俊憲，以及國民黨立委謝龍介、前立委陳以信。昨日《鋒燦傳媒》公布最新民調顯示，若民進黨推派陳亭妃參選，支持度53.2%，大幅領先謝龍介的25.0%；若推派林俊憲參選，支持度44.9%，雖未過半，仍高於謝龍介的30.9%。民進黨初選方面，陳亭妃也領先林俊憲超過10個百分點。民進黨立委陳亭妃。（圖／民視新聞資料照）國民黨立委謝龍介。（圖／民視新聞資料照）對此，林俊憲表示，他尊重《鋒燦傳媒》民調，但依據民進黨內部掌握的民調，他一直領先謝龍介，且差距持續拉大，同時緊追陳亭妃。他指出，現在首要任務是解決國民黨介入民進黨初選的問題，並爭取中間選民及淺藍選票，期望達成所謂「黃金交叉」。林俊憲認為，由於民進黨自家民調沒有排藍，多少影響民調準確性；他直言，國民黨正是利用這點介入綠營初選，希望透過干擾民進黨，讓對手黨內勝出的候選人在大選失利。他強調，將持續爭取中間選民的支持，是未來努力的方向。原文出處：快新聞／台南最新民調曝光！陳亭妃居冠 林俊憲指「1關鍵問題」 更多民視新聞報導助理費除罪化延燒！律師為提案「正名」提醒1事陳玉珍稱「國會助理是我的家人」當面遭狂嗆：不要講X話！19天內兩起墜樓！校方再辦「送煞」鎮亡魂 網：求救訊號未被聽見？民視影音 ・ 1 天前 ・ 9
扯！ 嫌關東煮太辣退貨遭拒 男硬「倒回鍋」賠500元
台中市 / 綜合報導 台中谷關風景區一間超商，發生離譜消費糾紛，王姓男子購買關東煮，嫌口味太辣，要求退貨，遭到店員拒絕，他直接把關東煮倒回鍋子裡，店員報警，超商總公司表示，熟食售出就無法退換，這鍋關東煮，都已經下架報廢，律師提醒，顧客的行為可能觸犯毀損罪，最高可處兩年有期徒刑。超商顧客王姓男子說：「你要記得啦，我本來不買。」超商顧客王姓男子嗆了店員，轉頭就走，火爆的氣氛讓其他顧客相當尷尬，衝突的起因是這鍋關東煮，他買了之後嫌太辣要退貨，店員不同意，他就直接倒回鍋子裡。民眾(非當事人)說：「不衛生啊，不好的行為，他又倒回去，誰敢吃啦。」這鍋關東煮是南洋風偏酸辣的口味，吃起來的味道比較主觀，其他民眾認為如果不能接受，其實還有其他的選擇。民眾(非當事人)說：「你可以挑不辣的啊，應該都有標示啦。」這起糾紛發生在昨日中午，警方調查，王姓男子是遊客，他來到台中和平谷關風景區這家超商，買了酸辣風味的關東煮，吃不習慣倒回鍋子裡，店員報警要求賠償。台中市和平警分局谷關派出所所長方鴻儒說：「經警方找到王姓男子，與店家協調後，王男同意以新台幣500元，購買整鍋關東煮，以化解購物糾紛。」超商總公司說明，事情發生後，這些商品都已經下架報廢，因為熟食是開封調理的商品，賣出去之後無法退換，如果顧客有問題應該理性溝通。律師提醒，這樣的行為可能會面臨刑事責任，律師陳頂新說：「毀壞他人物品的行為，有可能成立刑法354條毀損罪，最重可處2年有期徒刑。」王姓男子因為口味不合釀成消費糾紛，關東煮倒回去也有食安的問題，律師提醒如果和解不成，鬧上警局，王姓男子就很容易因為自己情緒的問題，付出代價。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 9
婦硬要領勞退130萬給詐團 警「勸到動怒」飆罵
台中一名黃姓婦人差點把辛苦 25 年的勞退金 130 萬，全數領給詐騙集團。警方獲報到郵局強力攔阻，行員與民眾也一起苦口婆心勸說。 #勞退金#130萬#詐騙集團東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 2
停砍公教年金案今三讀通過 行政院態度成謎
在野黨提出攸關公教年金停砍的相關修正案在立法院協商冷凍期滿，且朝野沒有共識，立院院會今（12日）下午進行表決，三讀通過公教人員停止月退休金逐年遞減1.5%，讓退休金自113年後不再遞減。不過，行政院是否又會比照警察人事條例案，聲請釋憲，或宣稱「不執行」，拿「副署權」當武器，行政院長卓榮泰的態度將成觀察焦點。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 23
停砍公教年金三讀！賴清德喊：年改絕不能走回頭路
立法院會今(12)日院會處理「公務人員退休資遣撫卹法部分條文修正草案」，國民黨在表決中以人數優勢通過黨團提案並完成三讀。對此，總統賴清德隨即表示，年改絕對不能、也不該走回頭路。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 24
王祖藍好友在「香港大火死去」 從失聯到找到遺體「心痛至極」
香港著名藝人王祖藍近日在出席一場公開活動時，親口證實了一則令人悲痛的消息：他的好友不幸在早前發生於香港大埔宏福苑的五級大火中罹難。王祖藍在鏡頭前坦言，從朋友失聯到最終確認遺體被尋獲，整個過程對他而言是極度煎熬的，讓他感到「心痛至極」，並表示自己心情至今仍非常沉重。鏡報 ・ 1 天前 ・ 3
逃逸移工躲民宅！「乾燒」飄異味 警破門逮8人｜#鏡新聞
新北市三峽一處民宅內，窩藏了8名越南籍失聯移工！員警一開始是接獲線報，表示這裡出入複雜，但一來到現場卻見到煙霧瀰漫，移工更試圖竄逃，還好員警早就前後包抄，將他們通通逮捕，也在屋內發現毒品。鏡新聞 ・ 21 小時前 ・ 3