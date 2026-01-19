國民黨新北提名農曆年前定案 鄭麗文:完成後再談藍白合

2026年選舉將至,國民黨主席鄭麗文今（19)日接受資深媒體人黃光芹專訪,針對各縣市提名進度與策略進行說明。

鄭麗文表示,新北市長提名預計在農曆年前完成,完成國民黨提名後再與民眾黨協調人選。她強調,新北市整合與團結不是問題,雖然民進黨有基本盤不敢輕敵,但國民黨在新北市勝算仍較大。針對外傳民進黨立委蘇巧慧民調逼近藍營,鄭麗文表示沒有看到相關民調,但藍營確實不會掉以輕心。

關於台中市長提名,鄭麗文分析,楊瓊瓔在地方資深且曾擔任副市長,是稱職的市長候選人;立法院副院長江啟臣國際觀佳且聲望較高。她指出,參選是楊瓊瓔身為黨員的權利,沒有人可以剝奪,目前地方人士與黨內大老持續溝通中。

廣告 廣告

鄭麗文強調,如果內部協調無法產生共識,就必須進行初選,初選不是洪水猛獸。她說明,黨內規定為七三制,除非所有候選人同意改為全民調,否則就回歸原有規定。她呼籲不要把初選當作洪水猛獸,面對民進黨惡質鴨霸,藍營要有高度認知,沒有團結就是親痛仇快。

針對宜蘭縣長提名,鄭麗文說明立委吳宗憲與議長張勝德目前屬於內部協調的內參民調,並非正式初選。關於新竹縣長提名,立委徐欣瑩主張全民調,鄭麗文指出,副縣長陳見賢同時擔任黨部主委恐有球員兼裁判疑慮,但依黨規一旦進入正式初選就須辭去主委職務。

更多品觀點報導

柯文哲:很多人為救我才投票 主張營養午餐應針對弱勢補助

何志偉：打造桃園成迪士尼 讓孩子放電 爸媽充電

