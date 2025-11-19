國民黨新北會禮讓黃國昌？主席會談「藍白合高難度」 陳學聖曝2關卡：民眾黨會讓新竹嗎

​國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今（19）日下午將進行會面，外界好奇兩人是否將談及2026、2028的選舉如何合作，藍白合的模式方向。對此，國民黨前立委陳學聖在臉書發文提出2關卡，他直言「藍白要合，真的超高難度的難」。

陳學聖表示，藍白要合那一定要以2028勝選為第一考量，想通了，很多事就好處理了。而目前還有2道難題，首先，藍白合2026民代部份，沒什麼好談，是複數多席次選區，各黨一定各自提名，過往藍營也曾面對分裂，有國民黨、新黨、親民黨共存互戰過，就看候選人自己努力，所以民代部份沒什麼藍白好默契的。

陳學聖說，其次，藍白合面對縣市長提名，很難沒有私心，原是自己執政的縣市，即令像新竹市40多萬人口城市，現民眾黨執政，會讓嗎？若不讓，國民黨怎可能讓大10倍的400多萬人口新北市呢？

「而且若要比誰候選人優秀，是只有比民調嗎？」陳學聖指出，這點國民黨現任副主席兼秘書長李乾龍最清楚。2024總統大選，李乾龍力挺侯友宜，藍白要合，除了民調外，還要比政黨實力，看哪黨公職人員最多，基層實力最強？談到這點，藍白就談不下去了，因為沒得比，再多的堆疊善意，到關鍵要害，全部都破局了。

選舉贏者全拿 陳學聖：政 黨為自己政治未來各有盤算 ​

陳學聖分析，民眾黨的發展策略，很像當年修憲，將總統大選由間接民選改為直接選舉，這變化之大，是李登輝和民進黨私下共謀，以致在國民大會大辯論時，馬英九還被矇在鼓裡，仍力主間接選舉，最後火車轉彎被耍了。

陳學聖提到，而民進黨會改變主意，支持總統直選，是認為由地方包圍中央，要等到中央執政太遙遙無期。若只拼一席總統，當時看來要贏很難，但就如打梭哈，贏者全拿，機會更大，結果沒想到才第二次總統大選，因為藍營分裂，阿扁竟然就選上了總統。接下來就是分官封爵，位子多到民進黨的政治人物分不完，要和他黨借將，之後民進黨不斷從外界挖人，也從地方提拔人到中央磨練，慢慢成就了今天的版圖。

陳學聖認為，所以民眾黨要直取縣市長，擴大人才組編，和當年民進黨直攻總統有異曲同工之處，這也是2024柯文哲堅持不退讓，要選正的道理，是一樣的。因為還是那句話，贏者全拿。因此各黨為自己政治未來，各有盤算，本就天經地義，所以要合，真很難！唯一可合作的，就變成只有民進黨目前執政的縣市，但看來難贏，藍白爭議也不大，意義也就不大。

