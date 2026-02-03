國民黨新北誰出線? 黃世雄:2/15底定3月底藍白共推人選

政治中心／綜合報導

國民黨新北市長人選，遲遲沒出爐，新北市黨部主委黃世雄受訪坦承基層焦慮，首度明確公布時程，說國民黨將以協調優先，協調不成才會初選，將在2/15過年前人選出爐，3月底藍白共推人選。黃世雄也把蘇巧慧當歷屆最強人選，說不樂見出現三腳督。

民進黨參選人蘇巧慧，假日也不休息，和鄉親搏感情，蘇巧慧早就啟動陸戰，反觀國民黨李四川、劉和然由誰出線，到現在都還在喬。國民黨新北市黨部主委黃志雄：「在過年前一定要確定人選，因為你過年前不確定，過年後就必須要跟民眾黨，來展開相關後續的協調工作，因為你這邊的人不確定你要怎麼說，我想這是一個現實問題，因為藍營小雞在基層，其實大家也是非常的焦慮，因為畢竟綠營的人選已經底定了，藍營的沒底定當然我們內部是有壓力的，協調工作來取代初選，那真的協調不成進到初選這是必然的。」

廣告 廣告





國民黨新北選將過年前底定 3月底藍白共推人選

新北市副市長劉和然（圖／民視新聞）





黃志雄強調，2/15會定案，3月底藍白共推人選，不過，根據美麗島最新民調，如果新北進入三腳督，李四川和蘇巧慧只差1.5個百分點。國民黨新北市黨部主委黃志雄：「她算是這幾屆市長選舉裡面，算是強的候選人，畢竟她也擔任了三屆的立法委員，那最重要其實她幕後她的老爸蘇院長，其實在新北市其實是深耕非常久，其實我們當然不樂見三腳督，事情越單純越好。」

國民黨新北選將過年前底定 3月底藍白共推人選

台北市副市長李四川（圖／民視新聞）





民眾黨主席黃國昌：「兩個政黨必須要針對共同的政策、價值跟理念，我們必須要先達成共識，第二個階段要簽訂所謂政黨合作的協議，怎麼樣透過最好的方式，挑選最強的競選團隊，才會進入到第三階段。」新北市副市長劉和然：「至於中間怎麼約怎麼去調整，包括時間地點等等，我們都要尊重黨部的決定。」劉和然重申，尊重黨部安排，李四川則提早進入市政會議，並未受訪。兩位副市長，最後由誰出線，國民黨抓緊最後兩周時間，持續協調。

原文出處：國民黨新北選將過年前底定 3月底藍白共推人選

更多民視新聞報導

蘇巧慧轟助理費除罪化 翁震州揭黨團協商紀錄控：白營「非誤刪」婚喪補助

藍營新北黨部主委：15日前確定2026市長人選 議員擬提36席

彰化謝家承諾「不選縣長」？李乾龍證實：多少有聽到

