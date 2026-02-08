國民黨新北議員第11選區初選 何元楷找王鴻薇相挺

〔記者俞肇福／新北報導〕國民黨新北市汐金萬議員參選人何元楷今天(8日)上午前往汐止橫科市場掃街拜票，台北市的國民黨立法委員王鴻薇到場陪同，一起走入市場向攤商與民眾拜早年。王鴻薇更親手送何元楷包子與粽子，象徵「包中」好兆頭，祝福何元楷黨內初選順利過關、成功當選市議員。

何元楷表示，王鴻薇在立法院表現亮眼，多項評鑑名列前茅，是自己非常敬重的前輩。過去他在反罷免期間，除了協助羅智強外，也曾多次跨區支援王鴻薇，包括參與說明會、街頭演講等活動，雙方在當時就建立起深厚的合作情誼。他指出，今天邀請王鴻薇來到汐止橫科市場，希望藉著王鴻薇的高人氣，向民眾傳遞團結與努力的精神。

在市場內拜票過程中，王鴻薇與何元楷逐攤向攤商問候，兩人熱情的和民眾握手，不少民眾也停下腳步為何元楷加油打氣表示支持。還有店家送上一碗熱騰騰的佛跳牆，給何元楷暖身，讓他感受到基層民眾的溫暖。何元楷強調，未來仍會秉持一步一腳印的態度，持續勤走基層、傾聽民意，透過實際行動與熱忱，爭取更多民眾的認同、肯定與支持。

