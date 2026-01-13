國民黨新北「不初選、走協調」 傳2/14前完成新北提名

新北市長選舉倒數，國民黨人選遲遲未定，目前黨內已有共識「不辦初選、走協調」。（圖／東森新聞）





新北市長選舉倒數，國民黨人選遲遲未定，目前黨內已有共識「不辦初選、走協調」，預計農曆年前最晚2月14日出爐。國民黨主席鄭麗文表示，藍營人選確認後，後續會和民眾黨協商，會以類似初選的機制提出藍白合作共推的人選。

台北市副市長李四川vs.記者：「會參加新北市人選會議嗎。」

台北市副市長李四川何時轉換跑道，投入新北市長選戰，他揮揮手，沒有多做說明，但傳出地方已有共識，新北「不辦初選、走協調」，預計農曆年前，最晚2月14日人選就會出爐。

國民黨主席鄭麗文：「到目前為止都還算是非常順暢，也非常順利，因此可望能夠透過內部的協調來產生人選，如果說一切都很順利的話，自然我們希望能夠在農曆年前，就能夠完成提名作業。」

目前除了呼聲高的李四川，還有新北市副市長劉和然積極布局，市黨部將等到雙北市議會，分別於1月8日與1月18日結束後，就會協調出1人，送交中常會核定徵召。

但時間不等人，因為民眾黨主席黃國昌早已拋出兩黨需先完成共同政見，建立價值與願景基礎，才能簽署政黨合作協議，最後才進入人選整合。

國民黨主席鄭麗文：「那我們確定在部分縣市，兩黨都有提名的人選之後，我們就會開始啟動兩黨協商協調機制，最後透過兩黨協商協調機制或者是公開類似初選機制民調等等。」

同樣要藍白整合還有宜蘭縣，民眾黨不會慢慢等待國民黨，選戰行程持續進行，縣長參選人陳琬惠找前黨主席柯文哲，一同到廟宇參拜。

前民眾黨主席柯文哲：「藍白合綠白合，最重要還是台灣最大利益，人民最大福祉。」

民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠：「吳宗憲立委或者是張勝德議長或是我，我覺得大家都是朝向藍白合。」

國民黨內部由立委吳宗憲與宜蘭縣議長張勝德兩人爭搶，但隨著2026大選腳步逼近，民進黨早已拍板新北、宜蘭人選，在野陣營的藍白合，目前只聞樓梯響。

