國民黨新媒體掌門找大名鼎鼎 音樂人Rapper才華洋溢
國民黨文傳會新媒體部主任由「Rapper」音樂製作人王安國接任，他的背景引人好奇。有粉專追蹤他過去發文，推測他的本業是保險業務員，他在社群自我介紹「自稱Rapper」，而且是個音樂人。據了解，王安國的音樂作品不但在網路上受歡迎，包括作詞、作曲、錄音、混音等都曾參與，可謂才華洋溢。
查看王安國的社群平台，他在Instagram、臉書分別擁2千多、4千多粉絲追蹤，他曾當過保險業務員，在社群自我介紹寫道：「自稱Rapper、詞曲創作人、編曲人、製片人、音樂製作人」。
《中時新聞網》報導，王安國所參與的團體「猿人AWT」，在YouTube僅有5支公開MV，點閱最高的為歌曲〈ONLY CASH〉，有1.6萬次瀏覽；以王安國個人為名的歌曲〈醒夢〉則僅有1,142次。
據指出，王安國在2019年入圍第61屆「iCD銀河愛音樂」編曲音樂人，曾參與饒河歌曲〈頂死你的鞋底〉製作，包括錄音工程師、混音工程師、母帶處理工程師等，都掛上他的名字，可以說是一手包辦。
鄭麗文11月1日正式接任國民黨主席後，6日公布最新一波黨務人事，包括考紀會主委由前黨副秘書長兼組發會主委張雅屏擔任；黨發言人由立委牛煦庭、新北市議員江怡臻擔任，文傳會副主委由基隆前議長宋瑋莉兒子林益諄擔任，文傳會新媒體部主任由王安國擔任，青年部主任由高雄市青工會總會長李昶志擔任，國際部主任由原國際部助理主任董佳瑜升任。
