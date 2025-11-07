國民黨新媒體部主任引話題 綠：別配合中共認知作戰

台北市 / 綜合報導

國民黨中央公布新一波人事 案 ，新媒體部主任由音樂製作人王安國出任。而他過去的饒舌作品也被翻出，但歌詞內容多具有成人色彩，引起熱議。今(7)日他也出席黨中央記者會，但被問到這個爭議，低調表示不要把焦點放在他身上。

MV透過特效展現個人風格，這是國民黨新上任的，新媒體部主任王安國製作的歌曲，再播一小段沒問題的，但這歌詞具有成人色彩，現在也引起爭議。立委(民)吳思瑤說：「鄭麗文主掌的國民黨的新任的黨部人事，新媒方面的主管，不要只是配合著中國的認知作戰。」

才剛上任就引發話題，7日上午國民黨中央召開記者會，王安國也首度現身，身穿帽T加上西裝外套，王安國低調到場，以音樂人身分接下黨職，看起來還有些不適應。

國民黨新媒體部主任王安國說：「因為音樂還是我的興趣，我覺得很好玩，應該還是會啦，就到這邊，不用把焦點放我身上，謝謝。」國民黨發言人牛煦庭說：「他自己愛好的自由創作，那是在加入這個團隊之前的這些東西嘛，那我講了嘛，加入文傳會之後，就要進入文傳會的分工體系，那我們會確保接下來的產出等等，會符合文傳會的戰略需要。」

但對於這項黨內新人事，不少藍委還是好陌生。立委(國)謝龍介說：「王安國，里長嗎。」立委(國)陳玉珍說：「不好意思，我本身不認識。」立委(國)王鴻薇說：「我比較不認識，對。」

新任發言人幫忙緩頰，只不過黨主席鄭麗文走馬上任後，人事佈局備受關注，其中幾人也被解讀是前黨主席洪秀柱人馬，考紀會主委張雅屏，過去是洪秀柱時期的副祕書長兼組發會主委，青年部主任李昶志，過去曾擔任洪秀柱辦公室發言人，兩人都被視為柱系人馬。

另外國際部主任董佳瑜，則是另一位黨主席候選人郝龍斌的辯論智囊，還傳出他可能在2026九合一選舉，代表國民黨角逐台北市中山大同區的議員，黨內人事名單陸續出爐，每一項決策，都牽動百年大黨未來走向。

