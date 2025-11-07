政治中心／王云宣、宋弘麟 台北報導

國民黨昨天（6）公布最新一波人事，其中新媒體部主任，找來音樂人王安國跨界出任，只不過，才剛上任，就有網友翻出他昔日創作，認為作詞不文雅，對於這新面孔，黨內多名立委更是一致回答"不認識"，對於外界種種質疑，他本人今天低調回應"好好做事就好"。





國民黨新媒體部主任是Rapper王安國 藍委：不認識

國民黨新任主席鄭麗文上任 人事布局陸續公布（圖／民視新聞）









記者vs.立委（國）謝龍介：「王安國，......，里長嗎？。」

記者vs.立委（國）王鴻薇：「我我比較不認識對。」

記者vs.立委（國）陳玉珍：「不好意思我本身不認識。」

讓國民黨一票立法委員，都霧煞煞的這號陌生人物，就是他，新媒體部主任王安國，低調出席國民黨記者會，幫忙布置場地，

曾是饒舌歌手的他，今年38歲，擔任過音樂製作人，甚至也賣過保險，儘管臉書擁有4千多名粉絲，黨內自己人，依舊對他不熟悉。

國民黨文傳會主委吳宗憲：「我非常好的朋友，大家所知道的"阿佑"，阿佑剛到國民黨的時候，也沒有一個立委認識他，我想這個不代表這個人的能力，就因為不被立委認識，而代表能力有問題。」





國民黨文傳會主委吳宗憲（左四）、發言人牛煦庭（右四） 首度以新身分召開記者會（圖／民視新聞）









才剛上任，不只知名度還沒打開，王安國爭議更是浮上檯面。

王安國MV：「細心雕琢費盡寸寸光陰。」

昔日公開作品遭網友翻出，但部分創作，卻出現不雅詞彙，本人親上火線回覆外界質疑。

國民黨新媒體部主任王安國：「我其實就也跟大家一樣，是一般百姓啦，所以不用太關注我，我就好好做事就可以了。」

國民黨發言人牛煦庭：「那是在加入這個團隊之前的東西嘛，我講了加入文傳會之後，就要進入文傳會的分工體系。」





國民黨新媒體部主任由饒舌歌手王安國跨界出任 11/7他低調現身記者會協助場佈（圖／民視新聞）









國民黨最新人事布局，似乎符合"全新"出發，6日公布第三波，除了王安國，發言人找來立委牛煦庭、新北市議員江怡臻，考紀會主委由張雅屏接掌、文傳會副主委則是有抖音一哥封號的林益諄，青年部主任李昶志，曾任洪秀柱發言人，另外國際部由助理主任董佳瑜內升主任。

立委（民）吳思瑤：「我們尊重國民黨的任何人事，但是我們要呼籲，新媒的這個單位，其實是蠻重要的，不要只是剪抖音，不要只是用很多不實的影像。」

國民黨喊出世代交替，新面孔陸續上工，但才上任第二天，爭議不斷。

原文出處：國民黨新媒體部主任是Rapper王安國 藍委：不認識

