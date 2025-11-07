國民黨新媒體部主任王安國擔綱 藍委多指＂不認識＂

政治中心／綜合報導

國民黨新任主席鄭麗文，喊出世代交替，昨天公布最新一波人事，其中新媒體部主任，找來音樂人王安國擔綱，只不過，這新面孔，卻有多名黨內立委一致回答"不認識"，甚至有網友翻出他昔日創作，認為作詞不文雅，對此國民黨發言人牛煦庭滅火那都是過去，而他本人也低調回應外界質疑，表示好好做事就好。





國民黨新媒體部主任由音樂人王安國擔綱 藍委多人指「不認識」

國民黨新任文傳會主委吳宗憲（左四）、發言人牛煦庭（右四）上任後首次以新身分出席記者會（圖／民視新聞）

記者 vs. 立委(國) 王鴻薇：「(委員想問一下是否知道王安國是誰?)嗯... 我 我比較不認識 對。」

記者 vs. 立委(國) 賴士葆：「我不認識。」

讓國民黨，三位立法委員，都沒聽過的這號陌生人物，究竟是何方神聖？

低調出席國民黨記者會，幫忙布置場地，他，就是最新公布的國民黨新媒體部主任王安國，連黨內人士都不認識，似乎也符合國民黨"全新"出發的口號。

國民黨文傳會主委 吳宗憲：「我非常好的朋友大家所知道的"阿佑"，阿佑剛到國民黨的時候，也沒有一個立委認識他，我想 這個不代表這個人的能力就因為不被立委認識而代表能力有問題，我想這個不是問題點。」

國民黨新媒體部主任由音樂人王安國擔綱 藍委多人指「不認識」

新任文傳會主委吳宗憲，上任第一場記者會，就忙著替人事緩頰，國民黨6日公布的第三波人事，除了王安國，發言人找來立委牛煦庭、新北市議員江怡臻，考紀會主委由張雅屏接掌、文傳會副主委則是有抖音一哥封號的林益諄，青年部主任李昶志，曾任洪秀柱發言人，另外國際部助理主任董佳瑜內升主任，只不過這波年輕化布局，其中最受爭議的還是王安國。

王安國過去擔任饒舌音樂人，作詞作曲樣樣來，卻有部分創作，出現不雅詞彙，遭質疑難道適合新媒體部職位嗎？

國民黨新媒體部主任 王安國：「我其實就也跟大家一樣，是一般百姓啦，所以不用太關注我，我就好好做事就可以了。」

立委(民) 吳思瑤：「對於這位rapper我本身並不熟悉，我也沒有聽聞過他過去的任何作品，我們尊重國民黨的任何人事，但是我們要呼籲，新媒的這個單位其實是蠻重要的，不要只是剪抖音，不要只是用很多不實的影像。」

國民黨新媒體部主任由音樂人王安國擔綱 藍委多人指「不認識」

國民黨喊出世代交替，第三波人事，找來"新面孔"，但才剛上任，爭議不斷。

