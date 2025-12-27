國民黨新竹市確定禮讓高虹安 前藍委怒：憑什麼？這算什麼藍白合

記者陳思妤／台北報導

新竹市長高虹安在立委任內涉詐領助理費，二審改判貪汙無罪，僅依「使公務員登載不實罪」判6個月徒刑且得易科罰金，日前也正式復職，有望在2026拚連任。國民黨副主席兼秘書長李乾龍也表態，雖然高虹安現在是無黨籍，但藍白合會從新竹開始。不過，前國民黨立委陳學聖今（27）日批評，憑的是什麼？新竹市什麼都不辦，直接禮讓「無黨籍」高虹安，這算什麽藍白合？

陳學聖今凌晨在臉書發文批評，國民黨中央宣佈新竹市長不辦初選，直接禮讓高虹安，雖知道國民黨正力爭初選提名的何志勇，應很難擊敗高虹安，但黨高層連內參民調都省掉，以後可能會問題叢生。

陳學聖說，首先，高虹安雖曾是民眾黨，但現在是無黨籍，不知國民黨、民眾黨這算哪門子的「藍白合」，藍在哪？白在哪？兩黨高層又誰授權作了這個決定？憑的是什麼？

陳學聖質疑，若國民黨可禮讓高虹安，同樣是否可問，民眾黨主席黃國昌是否現就應棄選新北市長，反正所有民調都顯現李四川大幅領先，何必再勞民傷財辦國民黨初選？更不用辦二階段藍白選舉，只要兩黨高層說了就算數，這樣黃國昌可以接受嗎？小草又吞的下去嗎？

陳學聖直言，同樣的情況，在宜蘭、嘉義市，都藍白有人要選，藍的更是多人競逐，不知國民黨中央如何面對？要辦初選，還是不辦？若是不辦，怕分裂，好歹也像台南市，作個內參民調，前藍委陳以信看了，自行認輸，很有風度轉向全力支持國民黨立委謝龍介，這不是大圓滿嗎？

陳學聖批評，新竹市什麼都不辦，直接禮讓「無黨籍」高虹安，「再說一次，這算什麽『藍白合』？！」

