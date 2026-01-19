國民黨新竹市確定禮讓！高虹安最新民調出爐：支持度41.96%排第一

記者詹宜庭／台北報導

新竹市長高虹安民調出爐。（資料圖/翻攝自高虹安臉書）

2026年新竹市長選舉，國民黨正式表態「禮護」民眾黨，確定不推人選，禮讓現任市長高虹安，《鉅聞天下新聞網》今（19日）公布最新民調，高虹安以41.96%的支持度，領先民進黨潛在參選人林志潔的24.38%、前立委高嘉瑜及時代力量黨主席王婉諭的5.74%，以及國民黨何志勇的3.89%，顯示綠營需推出有能夠吸收高虹安及第三勢力選票者，才有機會與高虹安一搏。

2026年底縣市長選舉將於11月28日舉行，藍白可望共推現任市長高虹安，唯日前表態參選的國民黨前發言人何志勇仍未宣布退選；綠營方面潛在人選眾多，包括陽明交通大學特聘教授林志潔、前立委高嘉瑜、議員施乃如、楊玲宜都被點名，但提名陷人膠著。時代力量黨主席王婉諭也有意爭取綠營合作，綠黃能否結盟，將成為影響新竹市長選舉的一大變數。

根據民調數據，高虹安以41.96%的支持度，領先民進黨潛在參選人林志潔的24.38%、前立委高嘉瑜及時代力量黨主席王婉諭的5.74%，以及國民黨何志勇的3.89%，顯示綠營需推出有能夠吸收高虹安及第三勢力選票者，才有機會與高虹安一搏。

而在新竹市政黨認同部分，2022年10月的數字與本次相比，國民黨、民進黨支持度都呈現下滑趨勢，其中民進黨支持度從30.19%下滑至28.98%，下跌1.21個百分點，國 民黨則從20.41%下滑至16.7%，下跌3.71個百分點；而民眾黨及時代力量則是上升，其中以民眾黨上升幅度最高，從5.54%上升至15.64%，上揚10.1個百分點，時代力量則從0.78%上升至2.74%，增加1.96個百分點。

另在2024大選政黨票中，國民黨以31.63%領先民眾黨29.35%，差距為2.28 個百分點，本次調查結果，兩黨差距亦維持在1.06個百分點，顯示藍白兩黨的實質支持度已趨於接近。

本次調查是由《鉅聞天下》委託，皮爾森數據負責執行，經費來源為鉅聞天下新聞網。針對新竹市年滿20歲以上之網路人口，從2026年1月6日至2026年1月11日，共計進行6天，當中有效樣本為1,218 份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.81%以內。抽樣方法採用網路主動發放調查方式，透過資料管理平台(DMP)，在性別、年齡與居 住地比例分層隨機抽樣進行調查，並輔以網路行為分析帶入使用者輪廓標籤，確保符 合調查對象的唯一性。同時針對使用者的性別、年齡與居住地的準確性採用網路行為 與資料庫標籤比對方式，結合問卷題目設計做雙重認證，確保資料正確性與可靠性。 透過轉傳分享問卷、重複填答，以及各種不符合隨機抽樣條件之樣本，皆不屬於有效 樣本。樣本代表性與加權則採用比率估計法，母群體參數依內政部公布2025年11月民眾年齡、性別、戶籍資料，結合皮爾森數據DMP修正網路人口特徵值，逐項重複進 行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致。

