國民黨新竹市長直接禮讓高虹安 陳學聖：這算哪門子「藍白合」

對於國民黨禮讓高虹安參選新竹市長，陳學聖昨不滿po文，「現是無黨籍，不知國民黨、民眾黨這算哪門子的『藍白合』，藍在哪？白在哪？」（本刊資料照）

隨著明年九合一大選漸漸到來，有不少政治人物已開始布局，國民黨中央近日宣布，新竹市長不辦初選，直接禮讓現任市長高虹安，引起外界討論。前立委陳學聖昨（26）日不滿po文，「高虹安雖曾是民眾黨，但現是無黨籍，不知國民黨、民眾黨這算哪門子的『藍白合』，藍在哪？白在哪？」

新竹市長高虹安遭控在立委任內的貪污助理費案，一審依《貪污治罪條例》判刑7年4月、褫奪公權4年，今年12月16日高院二審結果大逆轉，貪污無罪，改依《偽造文書罪》判處6月，可易科罰金。高虹安日前已完成復職，重回新竹市政府處理市政。

至於2026九合一選舉布局，國民黨中央日前也宣布，新竹市長不辦初選，直接禮讓高虹安，消息曝光引起討論。陳學聖昨於臉書po文，指雖知道國民黨正力爭初選提名的何志勇，應該很難擊敗高虹安，但黨高層連內參民調都省掉，以後可能會問題叢生。

陳學聖認為，高虹安雖曾是民眾黨，但現是無黨籍，不知國民黨、民眾黨這算哪門子的「藍白合」，「藍在哪？白在哪？兩黨高層又誰授權作了這個決定？憑的是什麼？」如果國民黨可禮讓高虹安，同樣是否可問，黃國昌是否現就應棄選新北市長，反正所有民調都顯現李四川大幅領先，「何必再勞民傷財辦國民黨初選？更不用辦二階段藍白選舉，只要兩黨高層說了就算數。這樣黃國昌可以接受嗎？小草又吞的下去嗎？」

陳學聖更補充提到，同樣的情況，在宜蘭、嘉義市，都藍白有人要選，藍的更是多人競逐，不知國民黨中央如何面對？要辦初選，還是不辦？若是不辦，怕分裂。他建議好歹也像台南市作個內參民調，陳以信看了自行認輸，很有風度轉向全力支持謝龍介，這不是大圓滿嗎？「結果現新竹市，什麼都不辦，直接禮讓『無黨籍』高虹安，再說一次，這算什麽『藍白合』？！」

