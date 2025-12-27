國民黨新竹禮讓高虹安 陳學聖開砲：沒收初選恐問題叢生

前立委陳學聖。 圖：新頭殼資料照

[Newtalk新聞] 國民黨祕書長李乾龍昨表明，明年新竹市長選舉，為了藍白合作，將禮讓現任市長高虹安，國民黨不推派候選人。對此，國民黨前立委陳學聖發聲抨擊，國民黨沒收新竹市長初選，在黨內有人爭取初選提名下，連初選都不辦，憑的是什麼？

陳學聖則表示，國民黨中央宣佈新竹市長不辦初選，直接禮讓高虹安，雖知道國民黨正力爭初選提名的何志勇，應很難擊敗高虹安，但國民黨高層連內參民調都省掉，以後可能會問題叢生。

廣告 廣告

陳學聖質問，高虹安雖曾是民眾黨，但現是無黨籍，不知國民黨、民眾黨這算哪門子的「藍白合」，藍在哪？白在哪？兩黨高層又誰授權作了這個決定？憑的是什麼？

陳學聖進一步指出，若國民黨可禮讓高虹安，同樣是否可問，民眾黨主席黃國昌是否現就應棄選新北市長，反正所有民調都顯現台北副市長李四川大幅領先，何必再勞民傷財辦國民黨初選？更不用辦二階段藍白選舉，只要兩黨高層說了就算數。這樣黃國昌可以接受嗎？「小草」又吞的下去嗎？

陳學聖表示，在宜蘭、嘉義市，藍白都有人要選，藍的更是多人競逐，不知國民黨中央如何面對？要辦初選，還是不辦？若是不辦，怕分裂，好歹也像台南市，作個內參民調，前立委陳以信看了，自行認輸，很有風度轉向全力支持立委謝龍介，這不是大圓滿嗎？結果現在新竹市，什麼都不辦，直接禮讓無黨籍的高虹安，這算什麽「藍白合」？

查看原文

更多Newtalk新聞報導

竹市確定禮讓高虹安 國民黨：不推派候選人

國民黨提前布局2026縣市長選戰 陳學聖：大家或許該還「他」公道