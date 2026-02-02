國民黨新竹縣初選採73制 徐欣瑩：恐因黑金一屍五命

記者王一德、林育昇、張浩譯／新竹-台北報導

國民黨新竹縣長初選確定採七三制，黑金問題再成攻防焦點！確定採民調7成、黨員投票3成，引發徐欣瑩陣營痛批，可能因黑金讓選情一屍五命。

接過大束捧花，臉上寫滿無奈，國民黨新竹縣黨部主委陳見賢因遭對手徐欣瑩質疑球員兼裁判，2日正式辭去主委一職，但致詞時也為自己抱屈。

新竹縣副縣長陳見賢：「我們是奉公守法照著制度走的人，怎麼會變成我的不對？國有國法，家有家規，現在我都還不應該辭啦，應該登記完之後我才能辭。」

陳見賢正式辭職後，新竹縣黨部也公布初選辦法，確定採70%民調、30%黨員投票，但這也讓徐欣瑩再痛批，所有國民黨候選人只有陳見賢反對全民調，這是陳見賢早就布局好的，國民黨會因為黑金而發生一屍五命的外溢效應。

國民黨立委徐欣瑩(2026.1.30)：「甚至可能也已經有案在地檢署，其實這是非常堪憂。」

其實徐欣瑩先前就曾猛攻陳見賢疑有黑道背景，當時陳見賢發言人田芮熙還特別澄清，並強調陳見賢遭遇的是一清專案。

陳見賢辦公室發言人田芮熙(2026.1.20)：「鄭重的澄清不是二清，他當時是遭遇一清，你看起來會叛亂國家，你就先帶進去再說。」

但這似乎是越描越黑，因為包含羅福助、顏清標都是一清專案掃蕩對象。

陳見賢辦公室發言人田芮熙：「系統性的人格毀滅，這都不會獲得民眾認同，而且現在也已經引發國民黨支持者的反感跟憤怒。」

不只再度澄清，陳見賢也曬出刑事紀錄單，證明自己沒有犯罪紀錄，只是陳見賢、徐欣瑩頻頻開槓，讓藍委王鴻薇看不下去。

國民黨立委王鴻薇：「黨中央在處理這次的縣市長選舉裡面，我覺得透明公開是必要性的，新竹本來是我們可以選贏的地方，到時候不要掉棒。」

都還沒登記參加初選，陳見賢、徐欣瑩就殺得刀刀見骨，接下來兩人戰火恐怕只會越燒越旺

