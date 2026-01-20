國民黨新竹縣提名陷內鬥！綠營推鄭朝方備戰

▲新竹縣副縣長陳見賢近日遭媒體人吳子嘉踢爆疑似有幫派背景、捲入土地弊案。（圖／資料照片）

[NOWnews今日新聞] 2026新竹縣長選舉佈局，藍綠兩樣情。國民黨方面，現任縣長楊文科涉貪案仍在審理，接班人選喬不攏，立委徐欣瑩與現新竹縣副縣長陳見賢兩強相爭，協調未果。其中，陳見賢的過往背景成為選戰攻防焦點，不僅遭名嘴質疑曾受管訓，更被指捲入幫派與土地開發爭議，讓藍營在地選情增添變數。

另一方面，相較於藍營的混沌，民進黨則展現整合決心。據悉，總統賴清德日前藉由新竹行程之便，與竹北市長鄭朝方進行了一場關鍵性的密談。賴清德極力勸說鄭朝方更上一層樓，挑戰新竹縣長大位，希望能以鄭朝方年輕、清新的形象，作為對抗藍營地方派系與黑金結構的利器。

廣告 廣告

據轉述，在賴清德「苦口婆心」的勸進下，鄭朝方態度已從保守轉為積極，表示願意「不計毀譽」投入選戰。民進黨內部流出的民調數據也顯示，鄭朝方若代表綠營出征，對上陳見賢或徐欣瑩均具備競爭力與勝算。

地方政壇人士分析，新竹縣身為科技重鎮，選民素質高，但近年地方首長頻傳弊案，形象受損。賴清德此次主打「掃黑」與「改革」，由鄭朝方出馬挑戰陳見賢等舊勢力，將是綠營翻轉新竹縣政治版圖的最佳機會。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

賴清德掃黑！傳勸進年輕、清新的鄭朝方對抗新竹縣「黑金」勢力

李四川、劉和然誰出線？侯友宜1句「扮演好自己角色」藏玄機

柯文哲1句話惹怒藍營！恐衝擊藍白合？郭正亮公開喊話