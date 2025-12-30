國民黨新竹縣長人選雙雄爭出線！徐欣瑩籲：公平公正選出最具勝選強棒

【民眾新聞網方健龍新竹報導】2026國民黨新竹縣長參選「三強鼎立」轉為「雙雄爭霸」！國民黨中央黨部今（30）日在新竹縣長公館召開協調會，有意參選的副縣長陳見賢、立委徐欣瑩、林思銘均出席這場閉門會議，根據縣長楊文科會後轉述，立委林思銘決定退出黨內初選，黨中央後續將與徐欣瑩及陳見賢進行第二合回溝通協調。

今天出席這場協調會包括徐欣瑩、林思銘及陳見賢3位有意參選縣長人選，國民黨中央則有副主席兼祕書長李乾龍、黨副祕書長兼組發會主委李哲華，及縣長楊文科、議長張鎮榮、前縣長邱鏡淳都出席參與。

針對今日國民黨中央黨部就新竹縣長選舉所進行的協調會議，立委徐欣瑩辦公室下午對外發表聲明指出，相信黨內能回到制度與民意本身，以公平、公開、公正的方式，選出最能為新竹縣打拚、也最具勝選實力的縣長候選人。

徐欣瑩表示，感謝中央黨部關心新竹縣發展，願意親自到地方與大家對話，這本身就是一件值得肯定的事，她也特別向多日來為黨內協調事務費心勞力的張鎮榮議長、楊文科縣長表達敬意，期待大家能在良性競爭中，為新竹縣找出最好的未來方向。

「在我的心中，始終期待這場協調會，能成為國民黨展現團結、凝聚共識、攜手推動新竹縣繁榮的重要時刻。」徐欣瑩指出，黨的團結從來不是口號，而是建立在制度信任與相互尊重之上。

徐欣瑩也坦言，真正讓自己下定決心堅持走下去的，不是個人的得失，而是來自基層鄉親的期待。「很多鄉親緊握著我的手，真誠地對我說，一定要堅持到底，繼續擴大服務家鄉、回饋這片培養我的土地上。」這些聲音讓她更加清楚，政治人物最重要的責任，就是傾聽民意、照顧人民。

徐欣瑩表示，在新竹縣選民結構快速改變的現況下，選民對縣政的期待也正在改變。不能只看過去，更要面向未來，勇敢回應基層不斷提出的託付與期望。「新竹縣贏，才是國民黨與所有支持者最希望看到的結果。人民是最嚴格的考官，唯有接受民意的檢驗，勝利才站得住腳。」

徐欣瑩重申，她始終遵守黨內規章制度，秉持「化作春泥更護花」的精神，為黨付出、不求回報。對於鄭麗文主席多次公開強調2026年要挑選「最強的候選人」，她深表認同，也始終要求自己成為最適合、最有實力的人選。

徐欣瑩也引用媒體報導苗栗縣長鍾東錦所說，「選區越複雜，越應及早完成提名，避免再以『喬』的方式決定人選，而應以民調作為依據。尤其在竹竹苗區域，必須聯合作戰，才能凝聚力量、創造全贏契機」。黨中央今天也明確轉達鄭主席的指示，各縣市人選要在明年三月前確認。

徐欣瑩強調，「我是新竹土生土長的客家妹，一輩子為新竹努力打拼。為家鄉付出，從來不是一條輕鬆的路，但我會堅定走下去，因為這是我的責任，也是我一生的承諾。」