國民黨新竹縣長初選下周一正式公告 地方傳開放參選成保藍天奇招

2026新竹縣長選戰，藍營內部傳出「開放參選」聲浪。圖為新竹縣治竹北一處坐落在高樓中的古蹟建築。（圖／周志龍攝）

國民黨中央今（30）日表示，2月2日便會針對「新竹縣長黨內初選」公告，還會函送內政部備查。各界解讀，這是新竹縣「溪北」立委徐欣瑩與副縣長陳見賢角逐2026新竹縣長正式「開撕」。

新竹縣現任副縣長陳見賢（左起）與立委徐欣瑩都先後提及國民黨「開放參選」新竹縣長的可能。（圖／顏瑋辰併圖／翻攝自陳見賢、徐欣瑩臉書）

現任新竹縣長楊文科年底就要任滿8年卸任，由於新竹縣「藍大於綠」的板塊讓藍營內部是搶翻了天，徐欣瑩與陳見賢各有擁護者。徐欣瑩主張國民黨內應以「全民調」進行初選，更批評長期兼任縣黨部主委的陳見賢「球員兼裁判」，即使請辭主委仍對縣黨部有不小影響力；陳見賢則主張納入黨員意見，以「民調」比「黨員票」「7、3比」來一較高下，甚至喊出「開放參選」一度獲得徐欣瑩認同，選戰倒數駁火升溫。

廣告 廣告

隨著竹科產業擴張而仍有人口紅利的新竹縣，2026百里侯誰能當家，各界關注。（圖／黃耀徵攝）

國民黨中央則對此指出，14日第二次新竹縣協調會議既然無法達成共識，依據黨內《115年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法》第六條，協調喬不定時只能走初選流程。

在地人士透露，其實陳見賢對「開放參選」毫不畏懼甚至佔有優勢，若陳見賢、徐欣瑩與民進黨參選人達成「三強爭霸」分庭抗禮態勢，陳見賢有信心在13鄉鎮綿密的縣議員、代表會與鄉鎮黨部甚或部分鄉鎮長力挺之下，以組織票「撐」到近4成票當選。他回顧，2018年楊文科首次參選只是個「公務員阿伯」，知名度根本沒有當時批民國黨戰袍、剛選過副總統的徐欣瑩高，那時還有前縣長鄭永金之子鄭朝方挾時任總統蔡英文力量緊追在後，當時楊文科也是以國民黨「車輪牌」基本盤與綿密組織票撐到38.2％得票當選，陳見賢有信心複製。

據了解，2月2日屆時「70%民調、30%黨員票」應會列入正式公告，但像問題設計、黨內互比與黨外對比權重、模擬對手是誰等細節，都還需進一步磋商，但期程預計在3月走完，究竟會訂於一尊提名或罕見「開放參選」，至遲3月底前會有結果。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

老闆手腕痛新同事「一句話收服」全場震撼 網讚：觀察力驚人

捷運禁飲食站內卻有小吃攤 他「神回覆」全場服了：毫無破綻的回應

增大手術奪命？億萬富商猝逝手術台 驗屍大逆轉「醫師反遭判刑」