國民黨新竹縣長初選大內戰！陳見賢、徐欣瑩皆派人壓線領表

國民黨新竹縣長人選方面，目前陷入藍委徐欣瑩、副縣長陳見賢的廝殺階段；由於無法透過協調產生參選人，因此國民黨黨中央採取「三七制」民調初選，陳見賢今（6）日在領表最後一天，便派發言人田芮熙代為領表，而稍早徐欣瑩也派委由辦公室主任陳彥君代為領表，代表兩人的競爭正式進入最後階段，要爭取黨內提名資格。

徐欣瑩今天下午委由辦公室主任陳彥君代為領表，並表示：領表，是因為背負著新竹縣民廣大的支持與期待，同時也是對體制的尊重，「堅持全民調，是對新竹縣民的尊重」。

同時，徐欣瑩說，今日也同步發函給黨中央，表達初選已存在的瑕疵與舞弊風險，建請黨中央妥適處置，以昭公信。

國民黨新竹縣副縣長陳見賢。（圖／擷取自陳見賢臉書）

最後，徐欣瑩宣稱，為新竹縣承擔和努力的堅持不變，將持續努力讓大家看到專業智慧治理與陽光政治的未來竹縣願景。

