國民黨新竹縣長初選徐欣瑩領表了！堅持全民調：尊重縣民

2026年新竹縣長選戰，國民黨內部競爭白熱化。國民黨立委徐欣瑩今天委由辦公室主任陳彥君代為領表，她並指出，領表是因背負著新竹縣民廣大的支持與期待，同時也是對體制的尊重；堅持全民調，是對新竹縣民的尊重。

徐欣瑩。（圖／中天新聞）

國民黨2日公告初選辦法，將採黨員投票3成、民調7成的方式進行，6日是領表最後1天，新竹縣副縣長陳見賢已委由發言人田芮熙代為領表。徐欣瑩下午委由辦公室主任陳彥君代為領表，她表示，領表，是因為背負著新竹縣民廣大的支持與期待，同時也是對體制的尊重；堅持全民調，是對新竹縣民的尊重。

廣告 廣告

陳見賢。（圖／翻攝陳見賢臉書）

徐欣瑩指出，今天也同步發函給黨中央，表達初選已存在的瑕疵與舞弊風險，建請黨中央妥適處置，以昭公信。而她為新竹縣承擔和努力的堅持不變，將持續努力讓大家看到專業智慧治理與陽光政治的未來竹縣願景。

延伸閱讀

蔣萬安現身台北年貨大街這一攤 背後故事超暖心

台北燈節引進陸IP遭質疑 蔣萬安：綠營缺文化自信

北捷危安演習細胞簡訊「未註明演練」？ 新北市：事前有通知