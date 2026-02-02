國民黨新竹縣長初選爭議 徐欣瑩：團結在黑箱之下是共犯

國民黨新竹縣長初選爭議持續延燒，立委徐欣瑩辦公室2日發出聲明，痛批黨內初選制度不公，直指新竹縣採用的「七三制」是為特定人士量身訂做的畸形制度，更批評出現「球員兼裁判」、「黨部變成個人競選總部」的荒謬現象。徐欣瑩辦公室強調，「團結在黑箱之下是共犯，打破黑箱才是真正的負責」，並警告國民黨若不改革，恐因黑金問題產生「一屍五命」的外溢效應。

徐欣瑩辦公室2日表示，問題不在於陳見賢是否辭職，問題關鍵在於初選辦法是否公平、科學、透明，能否反映真實民意，選出最強候選人。徐欣瑩辦公室強調，「團結在黑箱之下是共犯，打破黑箱才是真正的負責。」

廣告 廣告

針對黨內初選公告，徐欣瑩辦公室指出，從未反對七三制，而是反對僅存在新竹縣、為個人量身訂做的畸形制度。新竹縣長黨內競爭至今，已出現「球員兼裁判」、「黨部變成個人競選總部」、「黨工皆成助選員」等荒唐鬧劇，導致新竹縣的初選成為一場充滿作弊的騙局。

徐欣瑩辦公室質疑，所有縣市長國民黨黨內候選人中，為何至今只有陳見賢一人完全反對全民調、只願採用黨員投票七三制？國民黨在全國初選中，也只有新竹縣採取由主委早已布局好的七三制。徐欣瑩辦公室強調，如果連反對不公平制度的智慧與勇氣都沒有，未來如何擔任地方首長為新竹縣謀福利？

徐欣瑩辦公室表示，輿論指出國民黨恐因黑金而發生「一屍五命」的外溢效應，對此相當憂心，這是非常嚴重的危機，黨內競選同志豈能輕輕帶過？國民黨改革是否成功，就看是否有勇氣用陽光取代黑金，且國民黨2026年要勝選，端看是否能推出最強、最清白的候選人。

至於今日遭攻擊為了私利，徐欣瑩辦公室回應，不知私利何在？競選過程中收到諸多汙衊，遭有心人士用力攻擊、抹黑，實在不知利益何在？呼籲黨員同志不要被誤導；反而是對手不斷被媒體與民眾質疑參選涉及龐大利益與弊案，才應該詳細說明。

更多品觀點報導

柯文哲站台黃國昌 強調新北需要「新政治人物」加速進步

義無反顧、直道而行—反對黑箱初選，徐欣瑩誓與縣民同行

