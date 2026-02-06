國民黨新竹縣長初選開戰 陳見賢、徐欣瑩陣營先後出手卡位

新竹縣副縣長陳見賢與立委徐欣瑩陣營，先後派員完成領表程序。 （合成畫面／王侑聖攝、陳見賢辦公室提供）





國民黨新竹縣長黨內初選競爭持續升高，新竹縣黨部昨起開放領表後，爭取提名的新竹縣副縣長陳見賢與立委徐欣瑩陣營，先後派員完成領表程序，雙方也各自對初選方式提出訴求。陳陣營呼籲電話民調唯一支持陳見賢；徐陣營則喊話黨中央，初選已存在的瑕疵與舞弊風險，建請黨中央妥適處置，以昭公信。



陳見賢今（6日）上午由發言人田芮熙代表領表。田芮熙表示，完成領表代表陳見賢正式投入初選。她指出，陳見賢這段時間仍持續處理縣政，無論交通、產業、教育或長照等議題，都逐一掌握進度，對他而言，參選是一種承擔。

廣告 廣告

田芮熙轉述，陳見賢常說縣政沒有捷徑，必須一步一步把事情做好，因此呼籲支持者在電話民調及黨員投票中支持陳見賢，讓熟悉行政體系與政策運作的人繼續帶領新竹縣前進。

徐欣瑩下午也由辦公室主任陳彥君代為領表。徐欣瑩陣營表示，領表是基於對制度的尊重，也代表回應新竹縣民的期待，並再次主張以全民調方式進行初選，認為這才是尊重民意的做法。

徐欣瑩同時已發函黨中央，指出目前初選機制存在瑕疵與舞弊風險，建請黨中央妥善處理，以確保程序公正並維持公信力。她強調，未來仍會持續努力，提出專業治理與透明政治的願景，爭取新竹縣民支持。（責任編輯：王晨芝）









更多上報報導

回憶與老縣長邱鏡淳打拚過往 陳見賢：制度不能喊口號

黨員投票被指暗箱操作 陳見賢辦公室痛批徐欣瑩抹黑

徐欣瑩不服初選控「一屍五命」 黃士修搬數據提供藍營竹縣解法