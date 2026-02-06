國民黨新竹縣長初選陳見賢陣營先領表 截止前40分徐欣瑩也派人辦理

國民黨針對下屆新竹縣長的黨內初選，竹縣副縣長陳見賢已經完成領表。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕2026新竹縣長選舉，國民黨初選昨天起2天在該黨新竹縣黨部辦理領表，今天下午4點以前截止，2天下來，都爭取提名的新竹縣副縣長陳見賢、立委徐欣瑩先後在今天早上11點、下午3點20分，各自委由競選辦公室發言人田芮熙、國會辦公室秘書陳彥君代為領表和辦理相關作業。

國民黨新竹縣黨部書記長盧麗娟說，黨內初選領表只限昨天、今天的早上10點到下午4點，昨天首日沒有人領表，今天則是陳見賢、徐欣瑩雙方先後到黨部辦理。

廣告 廣告

陳見賢說，他多年在縣政團隊已累積行政執行與跨局處整合的經驗。這次將以「政策落地、治理延續」為核心方向，提出下一階段發展藍圖。

在民生照顧上，他將強化智慧科技導入長期照顧體系，推動智慧穿戴輔具應用，爭取導入智慧交控與監測系統，協助家庭照顧者與專業服務單位即時掌握身心狀況，減輕照顧負擔並提升服務品質。

交通建設則會持續優化公共運輸服務，著重環狀與幹線公車路網的串聯與提升，透過路線整併、班距優化與轉乘效率強化，改善通勤便利性，並結合產業園區與生活圈發展，提升整體交通服務能量。

至於產業與城市治理將延續推動智慧產業布局，強化AI應用於城市管理與公共服務，提升行政效率與決策精準度；在教育與文化政策則致力促進資源均衡與在地文化扎根，打造兼具科技發展與生活品質的城市環境。

國民黨下屆新竹縣長的黨內初選領表倒數計時，立委徐欣瑩下午派人領表。(記者黃美珠攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

眷改條例修正涉圖利掏空國庫 卓榮泰證實「不副署」

教召舊制「5至7天」走入歷史 顧立雄：今年起全面實施14天

國台辦嗆新台幣改版包藏禍心 梁文傑「1句話」反將一軍

川習通話內幕》習近平內外失靈急電川普 拿台灣「開支票」求折衝

