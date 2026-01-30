國民黨新竹縣長提名協商破裂 徐欣瑩：「7分明、3分暗」縣民無法接受 7

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／新竹報導

國民黨新竹縣長提名協調破裂，立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢，皆表態要參戰，國民黨文傳會今（30）日宣布，依據「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」相關規定辦理之；組織發展委員會已於本年1月28日發文新竹縣委員會，依函文核定之提名作業時程辦理，於2月2日進行初選公告，並函送內政部備查。對此，徐欣瑩表達嚴正抗議並宣示，若黨中央執意護航特定人選，無視新竹民意，「將堅持與縣民同行，將最終的決定權交由全體縣民決定」。

徐欣瑩表示，對於國民黨中央及新竹縣黨部，近期擬定之新竹縣長初選「73比」（70%民調、30%黨員投票）作業模式，以及陳見賢雖口頭請辭黨部主委，卻仍操縱黨務的不公現狀，她表達嚴正抗議。

徐欣瑩強調，此機制不僅是對黨內民主機制的踐踏，更是對新竹縣廣大民意的公然羞辱。她並鄭重宣示，若黨中央執意護航特定人選，無視新竹民意，將堅持與縣民同行，將最終的決定權交由全體縣民決定。

「國民黨過去在多個縣市之所以能重返執政，靠的是貼近民意、推出最具勝算的候選人。」徐欣瑩指出，然而此次新竹縣長初選，黨中央與地方黨部卻無視社會大眾對於「全民調」公平性的普遍認同，執意強推極易受人為操縱的「3成黨員投票」。

徐欣瑩批評，此舉是為利用封閉的組織動員，讓特定候選人在民意落後的情況下，藉由「組織票」翻盤，這種「7分明、3分暗」的制度，就是不折不扣的黑箱作業，縣民絕對無法接受。

徐欣瑩強調，陳見賢長年兼任縣黨部主委，其特殊背景引起諸多爭議，政治評論者憂心可能使民進黨以「掃除黑金」為名，造成國民黨在2026年「一屍五命」全面潰敗的慘狀，黨中央刻意袒護陳見賢，恐將使得新竹縣成為年底大選的關鍵破口。

徐欣瑩指出，自己在各項客觀媒體民調中，始終穩居領先地位，這份支持度，來自於新竹縣民對她專業與操守的肯定，而非派系的利益交換。新竹縣正面臨科技產業升級、交通建設與教育改革的關鍵時刻，需要的是一位具備國際視野、能夠整合資源、且真正獲得多數縣民認同的縣長，而非派系妥協下的產物。

「回歸公平、公正、公開的初選機制！」徐欣瑩呼籲黨中央，若黨中央執意與民意對作，她將義無反顧，不再受限於黨內不公體制的束縛。

最後，徐欣瑩也感性表示，「我的名譽，是新竹縣民給予的；我的權力，是選民賦予的。若體制內無法伸張正義，我將直接訴諸新竹縣民，參選到底，絕不退縮！這場仗，是新竹縣是非公理的保衛戰」。

