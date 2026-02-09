國民黨新竹縣長提名烏煙瘴氣 多名黨員齊轟黨部不公平 57

CNEWS匯流新聞網記者李承值／台北報導

國民黨2026新竹縣長提名戰逐漸白熱化，現任新竹縣副縣長陳見賢、立委徐欣瑩皆有意爭取縣長提名，黨中央2度出面協調仍破局，最終拍板將以「全民調70%、黨員投票30%」的七三制初選決勝負，也是全台唯一採黨員投票的地區。由於陳見賢身兼國民黨新竹縣黨部主委多年，日前才因遭質疑「球員兼裁判」而辭黨職，但據了解就算陳表面辭職，其對黨部的實質影響力仍深深牽動這場初選，也讓許多黨員看不下去，炮轟新竹縣黨部很多做法非常不公平、不中立。

「以前從沒打電話給我，今年是第一次！」國民黨員Ａ爆料，近期某晚坐在家中，突然接到新竹縣黨部來電，說是因為他生日到了，因此致電恭喜。沒想到，來電的人員話鋒一轉，竟然開始幫忙陳見賢遊說爭取支持，不只如此，來電的人士還「洗腦」式稱徐欣瑩才當立委沒多久，不懂為何要選縣長。他批評，新竹縣黨部公器私用到如此程度，這樣真的不好，而且這幾年也沒感受到陳見賢對黨的貢獻，選舉年到了才藉機打電話問候，實在令人反感。

黨員Ａ也幫徐欣瑩抱不平，指稱女性從政不容易，一路看著她從議員到立委都相當認真公正，選服也盡心盡力，卻還要面對這場不公正的初選，讓人不捨。他再次砲轟國民黨在新竹縣採七三制初選非常不公平，這不同於費鴻泰與徐巧芯的立委初選，由於費、徐都不是主委，因此都在同一個起跑線，但陳見賢長期掌握黨機器，就可以偷跑，自己生日遇到的事件就是一例。

此外，有黨員Ｂ加碼爆料，新竹縣黨部去年底開始還透過婦女會等系統舉辦客廳會，每場規模30到50人左右，幫忙陳見賢宣傳拉票。他透露，其實一開始被找去客廳會，以為是單純聯誼宣傳理念，一到現場卻聽到要支持陳見賢，不少人都面露尷尬，畢竟陳是什麼底的，新竹人都一清二楚。

國民黨新竹縣黨部為了舉辦客廳會，也惹出不少爭議。有黨員Ｃ表示，黨部近期一直要求「績效」，下令婦女會等系統的黨員幫忙揪人來客廳會，一場辦完還要再一場，有幹部被騷擾到受不了，直呼「黨部ㄧ點都不中立」。他認為，黨員要支持誰是其自由，而且黨部員工領黨的薪水，做事應該是為黨，而不是為特定人。

國民黨新竹縣長提名烏煙瘴氣 多名黨員齊轟黨部不公平 59

「黨部很多行程都沒通知徐欣瑩，就算委員到場也不讓她上台發言，明顯排擠。」有一黨員Ｄ也觀察到，陳見賢佈局縣長很長一段時間了，陳自知全民調一定輸，科學園區的人肯定不會支持有「背景」的人，所以陳要牢牢緊握黨員。他說，新竹縣黨部最誇張的是會透過黨內各種系統放話，最近就故意謠傳徐欣瑩要脫黨參選，不少高齡黨員就真的誤信被騙。

黨員Ｄ指出，黨員名冊都掌握在陳見賢人馬手中，徐欣瑩肯定拿不到最新的名單，就算有心要拜訪黨員爭取支持，也是困難重重。他更質疑，陳見賢為了佈局縣長初選，到底「灌水」多少黨員進來，這些黨員是真心為國民黨好，還只是為特定目標的投票部隊，黨內很多人都憂心縣長初選會搞黑箱作業。

據了解，國民黨新竹縣黨種種偏向陳見賢的作為，已讓不公平的聲浪逐漸累積，只是黨員們礙於陳見賢的勢力，因此大多都敢怒不敢言，這也導致國民黨中央誤判地方形勢。多位黨員內心都清楚，新竹縣雖然結構是藍大於綠，但時代變遷、外來人口移入下，以及陳見賢的背景等因素，只要提名陳見賢參選縣長，國民黨這局就等於拱手讓給民進黨。隨著提名作業持續推進，多位黨員憂心忡忡，齊聲呼籲國民黨主席鄭麗文一定要慎重處理新竹縣長提名。

