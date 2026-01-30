國民黨新竹縣長提名 徐欣瑩支持陳見賢開放參選主張

（中央社記者王承中台北30日電）國民黨立委徐欣瑩與新竹縣副縣長、國民黨新竹縣黨部主委陳見賢角逐提名新竹縣長，徐欣瑩今天表示，如果希望有公平公正的黨內初選機制會造成黨內僵局，她經過思考，願意同意陳見賢所提的開放參選主張，希望未來兩人就朝著這個方向前進。

徐欣瑩與陳見賢角逐提名新竹縣長，競爭升溫，黨內初選預計以黨員投票3成、民調7成，而地方有表達不服並盼改全民調方式，國民黨新竹縣黨部日前表示，依黨中央機制辦理。

徐欣瑩今天在立法院接受媒體聯訪時表示，過去這段期間有很多的紛紛擾擾，對於今年新竹縣長的黨內初選，有很多人關注跟擔憂，也讓她一直反覆思考。

徐欣瑩指出，如果希望有公平公正的黨內初選機制會造成黨內僵局，又看到陳見賢不論在協調會中，或在媒體上，都不斷表達開放參選的主張，經過這段時間思考後，她願意同意陳見賢所提的開放參選主張，成為兩人最大公約數，也希望未來兩人就朝著這個方向前進。（編輯：蘇龍麒）1150130