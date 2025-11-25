國民黨新竹縣長選戰3搶1？林思銘表態：有意願！支持初選「全民調」

記者陳思妤／台北報導

國民黨立委林思銘日前在立法院接受媒體聯訪。（圖／記者楊士誼攝影）

新竹縣國民黨內戰開打，新竹縣副縣長陳見賢將在27日正式宣布參選，國民黨立委徐欣瑩也說不排除爭取。國民黨立委林思銘今（25）日則表態，確實有意願參加黨內初選，願意承擔更多責任，不過，目前黨中央的初選辦法尚未公布，他會尊重制度、配合黨的整體布局，且他支持以「全民調」選出最適任的候選人。

林思銘表示，誠摯感謝許多鄉親、基層與黨內前輩的鼓勵與支持，這段時間的期待他都銘記在心。林思銘表態，確實有意願參加黨內初選，基層對縣政建設寄予厚望，他也願意承擔更多責任。不過目前黨中央的初選辦法尚未公布，他會尊重制度、配合黨的整體布局。

林思銘強調，「現在我最重要的工作，就是把立委的本分做好、把建設拚出來。事情做得好，就是最實在、最負責任的準備」。他也表示，國民黨要在2026贏得新竹縣的勝利，團結是決勝關鍵。

林思銘指出，「初選辦法出來後，我支持以『全民調』選出最適任的候選人。國民黨一定要團結，不管最後誰出線，都要齊心一致，這樣才能贏得勝選」。

林思銘說，新竹縣正處在發展轉折點，交通、教育、科技園區擴張與人口快速成長，都需要一位真正理解地方需求、能整合中央與地方資源的縣長。他在地方與立法院的歷練，更明白新竹縣未來的方向與挑戰。

「待初選機制公布後，我會正式對外說明我的決定」，林思銘表示，在此之前，他會全力以赴，把立委工作做到最好，這是他對鄉親最真誠的承諾。

