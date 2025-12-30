國民黨新竹縣長選舉協調有進展 林思銘退選、最晚明年3月藍軍人選出爐

國民黨新竹縣長選舉出現內部競爭混戰，地方實力堅強的副縣長陳見賢率先宣布參選2026年縣長寶座後，2位現任竹縣立委徐欣瑩與林思銘也紛紛表態投入黨內初選，今（30）日中午11點半竹縣在黨中央主持下，首度在新竹縣長楊文科官邸內進行協調，3人都親自出席，盼能達成共識；據了解，林思銘為了顧全大局決定退選，剩下的2位候選人將繼續協調，最晚在2026年3月要產生國民黨提名人選。

針對新竹縣的縣長的亂局，國民黨中央今日由副主席兼秘書長李乾龍與組發會主委李哲華代表，到新竹縣主持協調，新竹縣長楊文科、議長張鎮榮、前新竹縣長邱鏡淳等人也都出席。

據了解，今日協調有進展，其中林思銘為了顧全大局決定退選，剩下的2位候選人針對未來的初選機制仍在討論中，黨中央說明，現有機制就是內參民調決定人選或是公開初選，但目前未有定論，所以未來將繼續進行協調，最後結論是最晚在2026年3月要產生國民黨提名人選。

