國民黨新竹縣長選舉協調破局！中常會拍板「7成全民調、3成黨員投票」決勝負

國民黨今（14）日召開中常會，由於國民黨中央今日第二次協調新竹縣長選舉提名作業，爭取參選的副縣長陳見賢、立委徐欣瑩仍無共識；所以在下午中常會中，有常委希望了解新竹縣提名機制，組發會報告表示，由於雙方協調未果，所以依照初選辦法採7成全民調、3成黨員投票方式進行。

國民黨主席鄭麗文在致詞時並未針對竹縣選舉辦法發表意見，僅針對南韓議題表示看法，鄭麗文說，南韓前總統尹錫悅發動戒嚴的理由令她感到觸目驚心，尹錫悅說是因為在野黨在國會屢屢擋下預算，要癱瘓中央政府，跟台灣現況如出一轍，有沒有感覺很像？

鄭麗文表示，總統賴清德就任以後，民進黨一直說在野黨在立院杯葛中央政府，然後給在野黨扣紅帽，就跟尹錫悅指控在野黨是親北韓勢力，民進黨也在台灣說在野黨是親中勢力，雙方作法完全一模一樣，當尹錫悅半夜發動戒嚴引發國際社會、韓國人民一片譁然時，只有民進黨團公開支持戒嚴。

鄭麗文強調，這暴露了民進黨心中所想，她自己更擔心賴清德個性偏執沒底線，2028年能否順利進行民主選舉相當關鍵，尹錫悅涉嫌教唆軍方挑釁北韓意圖製造兩韓衝突，賴清德會不會也鋌而走險，在民意支持度長期低迷無法翻盤下，會不會複製尹錫悅路線，製造兩岸兵兇戰危，無限上綱國安，沒收台灣言論自由？

