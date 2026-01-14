國民黨新竹縣長黨內初選協調無共識 黨中央出手拍板「7成全民調、3成黨員投票」

徐欣瑩堅持初選採全民調，但黨中常會敲定民調黨員投票七三比進行初選。（圖：徐欣瑩提供）

2026新竹縣長選舉，國民黨黨內初選今天（14日）進行第二次協調，國民黨中央由副主席李亁龍、副秘書長李哲華，會同新竹縣長楊文科、議長張鎮榮、前縣長邱鏡淳等人參加協調會。徐欣瑩和副縣長陳見賢會中都表達自己意見，其中徐欣瑩主張採最公平的全民調，也最能讓黨內和諧。不過在場人士都主張民調和黨員投票七三比。協商無共識下，黨中央拍板，採7成全民調、3成黨員投票的方式決定最後提名人選。

徐欣瑩上書黨主席鄭麗文初選應採最公平的全民調。（圖：徐欣瑩提供）

新竹縣長國民黨黨內初選競爭激烈，徐欣瑩和陳見賢不論是陸戰和空戰打得火熱。國民黨中央由副主席李乾龍和副秘書長李哲華代表出席協調會，但協調會尚未召開，外界都知悉二度協調會重點，在於初選模式是採全民調或是民調加黨員投票。

協調會中徐欣瑩堅持採最公平的全民調，但中央與地方主持協調會的人員，則是建議民調加黨員投票方式，在雙方沒共識的情況下，陳見賢則說明遵重黨中央辦法。協調會進行1個半小時左右，最後協調破裂，不過下午召開的國民黨中常會，則是宣布採開放態度，採7成全民調、3成黨員投票方式，決定最後人選。

據了解，徐欣瑩13日上書黨主席鄭麗文，建請初選和民進黨一樣採全民調、陳見賢應請辭黨部主委，以及初選在一月底前完成。徐欣瑩特別說明，陳見賢身兼黨部主委，有球員兼裁判之虞！更何況陳見賢去年11月27日宣布參選縣長後，黨部形同陳見賢競總部，黨工在黨部內協助製做陳見賢的文宣小物，甚至打電話向黨員尋求支持陳見賢！若採民調加黨員投票方式產生人選，尤其黨員投票部分，明顯對黨部主委陳見賢有利。

據了解，協調會對初選方式未能取得共識，與會人士希望徐欣瑩不要說「協商破裂」，改以「未能取得共識」！二度協調會與會地方大佬全支持民調加黨員投票，與徐欣瑩的全民調雙方無法形成共識，最終協商沒有結果。協調開完不到2小時，國民黨中常會則宣布初選模式將採民調和黨員投票七三比模式進行，至於日期仍待黨中央決定。（彭清仁報導）