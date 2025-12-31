國民黨新竹縣長2搶1 林思銘宣布退出初選：支持黨候選人

林思銘宣布退出新竹縣長國民黨內初選。資料照 林思銘辦公室提供



2026新竹縣長選戰藍營鬧分裂，有意挑戰人選包含副縣長陳見賢、立委徐欣瑩、林思銘，昨協調後，林思銘同意退出初選。林思銘今（31日）在立法院發表聲明，將支持黨的候選人。

林思銘今在立法院發表聲明指出，近期內心充滿憂慮。距離國民黨新竹縣長黨內初選尚有一段時間，但黨內已逐漸出現相互打的分裂氛圍。不僅無助於競爭，只會加深裂痕、削弱士氣；而最終受傷的，不只是某一位候選人，更是整個國民黨的團結士氣，進而影響新竹縣在 2026 年的勝選前景。

他表示，始終深信一句話：「團結未必保證勝選；但不團結，一定無法勝選。」這不只是簡單的一句口號，而是政治現實，更是我們共同必須承擔的責任。然而，眼見現在初選造成內耗升溫、同志互打。基層憂心忡忡，他深知若任由對立持續擴大，最終只會讓支持者失望，讓對手得利。

林思銘說，基於團結、基於大局、基於國民黨勝選的整體考量，他必須做出一個艱難、但對支持的鄉親朋友負責任的決定。「成功不必在我，但成功一定有我」。他說，這不是退縮，不是妥協，不是屈服於任何壓力，而是因為始終堅信，團結和諧比個人重要，勝選比位置重要，國民黨比我個人更重要。

林思銘並發表三點鄭重宣示：一、本人退出2026新竹縣長中國國民黨黨內初選。二、退選之後，思銘將全力支持黨所提名的縣長候選人。三、不論最終由誰代表中國國民黨出戰，都會站在最前線，與所有同志並肩作戰，共同捍衛新竹縣，爭取最後勝利。

最後，林思銘誠摯呼籲，所有參與初選的同志，以提出新新竹的治理願景贏得民心，以智慧處理分歧，為國民黨的團結勝選走出一條最有力量、也最有希望的道路。他喊話，必須攜手一致，為新竹縣的未來，為國民黨的責任，共同努力、共同承擔、贏得勝利。

