國民黨新舊任主席交接 朱立倫發表感言



(記者蕭文彥台北報導)國民黨新任主席鄭麗文將於11月1日上任，現任黨主席朱立倫日前率領黨務主管總辭，他今天表示，總辭是給鄭麗文最大的空間，哪些人可以留任、可以新聘，都尊重新主席，不要造成新主席任何一點困擾。



朱立倫今(29)日主持任內最後一次中常會並發表感言。朱立倫強調，今天我們只有一個臺灣，大家團結一致，才能夠讓臺灣更好；我們只有一個政府，不分彼此，才能夠幫民眾解決問題。最後，我們是一個國民黨，一定要從整體黨的角度來共同出發，期待國民黨未來更好、更強。



朱立倫指出，從臺灣的角度，只要對中華民國有利，對臺灣安全有利，對臺灣的經貿關係有利，國民黨都支持。我們深刻希望美中第五回合的貿易談判有成果，能降低雙邊的貿易衝突，減緩整個國際經貿環境的困境，當然對臺灣有利。



在兩岸議題上，朱立倫表示，我們堅定的以維護臺海和平為最重要的目標。親美、友日、和陸，缺一不可。我們親美，但是絕對不能依靠、倚仗美國，必須透過華府、透過北京、透過臺北，大家一起來努力，創造出更好的和平環境。



朱立倫主席強調，國民黨的政策是為臺灣、為全民，而不是一個政黨的立場。今天的執政黨容或有不同的意見立場，但是從「一個臺灣」的角度出發，我們都應該要為臺灣好。



立倫強調，「我們是一個國民黨，國民黨好，我們就好，國民黨強，我們就強，所以一定是從整體黨的角度來共同出發。」這一次黨主席選舉競爭很激烈，選後第一時間他與鄭麗文主席通電話，就強調一定要團結，期待國民黨更好更強，在鄭主席的帶領之下，大家能夠團結一致。



朱立倫主席表示，上周他與鄭麗文主席見面，詳細的針對人事、預算、黨務與選務進行最好的溝通，希望做最適切的安排。本周一未來的李乾龍副主席兼秘書長跟黃健庭秘書長以及多位黨務幹部也做了明確的交接，這些都是四年前沒有的。包括總辭也是方便給新任主席最大的空間，不要造成新任主席的困擾，未來所有的工作都要靠黨內團結，不要再有任何對立。期待大家本周六黨代表大會中團結一致，共同迎戰未來。



