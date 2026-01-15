國民黨明協調台中、宜蘭 盼採「類初選」定人選

2026年九合一選舉熱度持續升溫，國民黨將於明（16）日針對台中市及宜蘭縣長人選展開協調。國民黨組發會主委李哲華表示，台中市預計仿效八年前的「類初選」模式，透過內參民調在立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔之間決定勝負，宜蘭縣亦擬比照此模式辦理。

國民黨16日協調台中市與宜蘭縣的提名人選。（圖／資料照）

台中市被視為本次選戰的一級戰區，藍綠競爭相當激烈。民進黨方面已搶先完成佈局，確定由立委何欣純代表出征；國民黨部分則呈現立法院副院長江啟臣與資深立委楊瓊瓔的「姐弟之爭」。李哲華指出，明日中午將率先協調台中市長人選，希望能順利整合黨內意見以迎戰對手。

國民黨立委楊瓊瓔。（圖／楊瓊瓔臉書）

針對協調方式，李哲華說明，八年前台中市長盧秀燕與江啟臣曾透過「類初選」產生人選，即所謂的「盧江模式」。這種以內參式民調決勝負的方法，目前包括盧秀燕在內的地方人士都認為是最好的協調方式，明日協調將徵詢江啟臣、楊瓊瓔兩人是否同意採用此機制。

此外，黨中央也安排於16日下午2時30分二度協調宜蘭縣長人選。李哲華提到，在前次協調中，宜蘭縣議長張勝德與立委吳宗憲已有共識採取內參式民調。黨中央規劃比照台中的類初選模式進行，但明日協調會上仍會持續努力，觀察是否能直接協調整合出一組人選。

