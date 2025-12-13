國民黨明年嘉義縣長選將難產 黨部主委拋「在野大聯盟」

國民黨嘉義縣黨部主委王育敏立委表示，明年縣長選舉不排除繼續推「在野大聯盟」人選。（廖素慧攝）

明年嘉義縣長選戰，國民黨人選難產，嘉義縣黨部主委王育敏今天表示，嘉義縣是艱困選區，縣市首長及立委選舉過去都有「在野大聯盟」經驗，若有優秀人選出現，當然結合在野共同力量。言下之意，國民黨有意以團結所有在野力量，尋求能勝選的人選。

近來盛傳中選會代理主委吳容輝是國民黨的「奇兵」，王育敏說，吳容輝的資歷對嘉義縣政非常嫻熟，不排斥未來有進一步接觸跟合作。

對於基層關心她是否會選嘉義縣長？王育敏表示，她現任黨部主委，持續服務嘉義縣鄉親，嘉義縣是艱困選區，她認養嘉義縣，有助理在地方耕耘，對於地方選舉，國民黨一直有「在野大聯盟」經驗，不排斥這樣的選項，如果無黨籍人士有優秀人選，一併納入考量。

副主席季麟連則說，國民黨中央對縣市長提名辦法已經核定，主席指示「尊重制度，按照標準程序做」，「地方上國民黨的問題是人才太多」，黨中央才有審核委員會、協調委員會，最後一定推出最強人選，至於期程，主席指示「愈快愈好，但要根據程序正義來」。

國民黨嘉義縣黨部今天在水上鄉白人牙膏廠區舉辦建黨131周年黨慶，現場送高麗菜，王育 敏說，希望藉由「做公益」的方式回饋更多鄉親，近期價格低迷的高麗菜，發起認購3000顆高麗菜，將這些高麗菜分送給參與黨慶鄉親，以實際行動幫助嘉義縣的農民。

