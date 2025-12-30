國民黨昔擋潛艇害馬政府買不到！黃暐瀚轟不審軍購預算非常不負責

國民黨直接封殺，不審軍購預算案。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅，不斷派出軍機、軍艦擾台並頻繁發動對台軍演。中國人民解放軍東部戰區又突襲宣布實施「正義使命-2025」聯合軍演，今（30）進行天實彈射擊。對此，媒體人黃暐瀚表示，有關對美「八年1.25兆國防特別軍購案」，自己會擔心「今天不買，也許哪天又會買不到了」，真的不懂在野黨直接擋在「程委會」是什麼意思？黃暐瀚痛批「非常不負責任。」

黃暐瀚在臉書發文寫道：「中國又要軍演，我想大部分台灣人早就習慣了。不是習慣『被威脅』（這感覺一定不舒服），而是習慣對岸就是會用這一套，從2022年裴洛西事件以來，一直就是對台灣喊打喊殺。有人些主張，化解分歧，就能避戰。仔細分析就能知道，兩岸沒什麼『分歧』」。

黃暐瀚續指：「說穿了就是中華人民共和國要統台灣，你接受，就不打你；不接受，就武力相向。從李登輝執政之後，台灣早就放棄打對岸，台灣不是中國的『威脅』。所以，這不是什麼『理念之爭』，這是維護民主自由與生活方式的捍衛之戰。為了能在高壓之下，維持民主、保護人民，我們必須有足夠的軍備跟準備。」

黃暐瀚提到：「經國先生曾經說過：『今天不做，明天就要後悔』。2001年美國總統布希曾經同意對台軍售八艘柴油潛艦，不過當時國親立委不同意（在程委會擋了69次），計劃告吹。等到後來國民黨重新執政，轉頭再向美國要求購買的時候，美國已經不賣了。所以，有關對美『八年1.25兆國防特別軍購案』，我會擔心：『今天不買，也許哪天又會買不到了』。」

黃暐瀚強調：「在野黨可以審、可以刪、可以監督，但我真的不懂直接擋在『程序委員會』是什麼意思？這叫不排案，是不分細項，沒有理由的『不給討論』。拜託立院快點排案，要審要刪後續再來看誰有道理，直接擋在程序委員會，非常不負責任，身為中華民國的公民，我反對程序委員會，直接封殺，不審軍購預算案。」

